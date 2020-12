"Esto no es ninguna tontería. Por unas Navidades no hay que jugarse la vida"

Poco antes de las diez de la mañana de este viernes una jerezana esperaba a las puertas del pabellón Vega Veguita. Ha sido citada por la Junta de Andalucía a través de un SMS para ser una de las 1.100 personas que se van a realizar durante esta jornada los test de antígenos en una unidad móvil ubicado en el polideportivo. Ella ya ha pasado el Covid-19 y lleva en su bolso los análisis que verifican que ha superado la enfermedad. Fue en el mes de septiembre cuando el virus entró en su vida, en la de su marido en la de cuatro amigos más tras un almuerzo al aire libre.

"Esto no es ninguna tontería. Fue un encuentro de ocho amigos, no habíamos salido en todo el verano con nadie, no habíamos ido a ningún sitio, sólo en las casas de estos amigos, era nuestro círculo. Pero nos fuimos a comer en un bar, que cumplía todas las normas que requería el momento, al aire libre, con mesas retiradas, no compartimos comida... Nada. Pero no sabemos qué es lo que pasó pero cogimos el virus los ocho", cuenta la mujer. Aún es difícil recordar el momento porque uno de sus amigos, de menos de 60 años, no pudo superar la enfermedad y tras casi 20 días ingresado en el hospital falleció.

Tras vivir esta experiencia tan dura, la jerezana lanza un mensaje a la sociedad de cara a la Navidad: "Me parece a mí que con lo que hemos pasado y lo que hemos vivido en nuestras propias carnes, aislados y solos, que por unas Navidades no hay que jugarse la vida. Vamos a quedarnos en casa, ahora nos podemos ver con mucha gente por videollamada... Si lo piensas, es una cena más, pero es que si te mueres, no vas a estar más con la familia".

La Junta de Andalucía está realizando hoy el primer cribado poblacional en Jerez de esta pandemia. No sólo se estrena con estas pruebas masivas, sino que además lo hace desde un camión itinerante que recorrerá la provincia en las próximas semanas. La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha visitado el esta unidad móvil, acompañada por la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, y por el gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, Miguel Ángel Ortiz.

La delegada del Gobierno ha querido agradecer públicamente la labor de los profesionales implicados en que hoy se pueda estar haciendo estas pruebas, "no sólo que lo han organizado, sino también a los 7 profesionales que van a estar dentro de ese camión recibiendo a ese millar de personas y haciéndoles las pruebas desde la máxima profesionalidad".

En ese sentido, ha resaltado "el esfuerzo, el interés, el compromiso que están teniendo los profesionales sanitarios, que están haciendo posible que la pandemia esté en estos momentos controlada y que podamos estar dando una buena respuesta y atención sanitaria a todos los pacientes covid, e igualmente también atendiendo todas las citas convencionales y ordinarias".

Por último, ha añadido que, "tal y como anunció el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, está previsto que la próxima semana se realicen nuevos cribados en otras localidades de la provincia, como son Algeciras, Alcalá del Valle, Paterna, Barbate y Sanlúcar".