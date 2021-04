Coronavirus Jerez: siete muertos en siete días

Jerez vive una nueva jornada de bajada de la tasa de incidencia del coronavirus, parámetro fundamental para evaluar el riesgo de transmisión del Covid-19. 130,9 contagios por cada 100.000 habitantes es la cifra que se publica en el informe de este 27 de abril, documento en el que también se han notificado 33 nuevos contagios y dos muertes más. En los últimos siete días, siete enfermos han perdido la vida tras contraer coronavirus, elevando la cifra de defunciones hasta las 312.

El total de personas que han dado positivo en la ciudad en esta crisis sanitaria es de 14.528 (120 en la última semana), de los que 88 han recibido el alta en las últimas horas (13.224 es el total de personas curadas). Durante la jornada de este martes las colas han sido las protagonistas en Ifeca con motivo de la campaña de vacunación contra el coronavirus, obligando a rediseñar el tráfico en los momentos de mayor afluencia en la avenida de la Feria.

En el distrito sanitario Jerez-Costa Noroeste la situación es estable y la tasa de incidencia se mantiene en 131,4 contagios. Sanlúcar y Rota empeoran levemente sus datos, mientras que el resto de municipios bajan el riesgo.

Cabe recordar que las Áreas sanitarias y distritos de toda Andalucía tienen activos diferentes números de teléfono para resolver dudas de las personas mayores de 75 que aún no hayan sido llamados a vacunar. La mayoría de personas de este grupo de edad han sido ya citadas, si bien en algún caso no se ha podido contactar con ellas por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia, como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, etc., desde unos teléfonos se les asigna una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación. Para el distrito Jerez-Costa Noroeste los teléfonos son 683 42 66 39 y 618 10 07 60.

Actualmente no es posible solicitar cita para las vacunas y únicamente podrán vacunarse las personas a la que se cite previamente desde los equipos de vacunación. Desde los centros se convoca mediante una llamada telefónica a las personas que se deben vacunar en cada momento. Para la llamada se utilizan los teléfonos que constan como datos de contacto en la base de datos de personas usuarias, por lo que es conveniente revisar si son correctos en caso de que se hayan cambiado recientemente.