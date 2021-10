El Cuponazo de la ONCE reparte 225.000 euros en Las Delicias

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado una parte de su fortuna en Jerez, donde Ana María Gallego, ha vendido nueve cupones premiados con 25.000 euros cada uno repartiendo así 225.000 euros.

Gallego, que es vendedora de la ONCE desde 2004, ha llevado la suerte al Paseo Delicias de Jerez. En 2007 repartió otros 350.000 euros entre diez clientes, ahora han sido 225.000 entre nueve vecinos. "Me alegro mucho porque la gente está fatal de dinero después de las vacaciones y los colegios", explica. "La gente está muy quemada y yo les digo; 'Cualquier día doy la breva, cualquier día la doy. ¡Y la he dado!", comenta encantada.

El Cuponazo ha dejado otro cupón agraciado con 100.000 euros en Almería, gracias a Alejandro Vizcaíno.

Media España ha recibido premios del Cuponazo de la ONCE del primer día de octubre, aunque la mayor fortuna de este sorteo ha ido hasta la Comunidad Valenciana donde se ha vendido la serie agraciada con nueve millones de euros y ha repartido más de 9,2 millones.

En total, han sido más de 11,5 millones de euros entre Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, la ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece el próximo viernes, 8 de octubre, un bote de 21 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.