David DeMaría recibe emocionado el Premio Día de Andalucía del Ayuntamiento de Jerez

El himno de este 1 de marzo en el Cabildo Viejo ha estado formado por retales, versos, títulos, estribillos de los diferentes éxitos de David DeMaría (1976), Premio Día de Andalucía del Ayuntamiento de Jerez. El músico y compositor jerezano ha recogido esta distinción con una sonrisa casi perenne, en un acto rodeado de los suyos.

DeMaría, cariñoso y atento como siempre, llegó a las 11:45 repartiendo besos y abrazos. Se desprendió del abrigo para entrar en el pasillo que antecede al salón de actos del Cabildo donde permanecían reunidos los miembros de la Corporación que paulatinamente se sumaban a la cita. Mientras, familiares, conocidos y representantes de diferentes colectivos tomaban asiento.

A las doce del mediodía, tal como estaba previsto, Rocío Tinajero, maestra de ceremonias inició el acto institucional de la quinta edición de entrega esta distinción. En esta ocasión reconoce a un artista jerezano de fama internacional. Para comenzar, Tinajero pidió a los asistentes que se pusieran en pie para escuchar el himno de Andalucía y, seguidamente, concedió la palabra a la regidora, Mamen Sánchez.

Sánchez reivindicó un año más a esos jerezanos que contribuyen a que Jerez resalte en Andalucía. Le habló directamente al artista a quien le dijo que su sonrisa y su mirada delatan que su corazón sigue en Jerez después de 25 años de carrera. Realizó un juego de palabras a lo largo de todo su speech con letras y títulos de sus canciones. DeMaría, afirmó la alcaldesa, "defiende y presume de Jerez y disfruta de su ciudad natal siempre que puede". Por otra parte, destacó, de entre sus éxitos, ese 'Niña piensa en ti' que hicieron famoso Los Caños, "un himno para las jóvenes, que las empodera". "Jerez te va a devolver el amor multiplicado por dos", aseguró la alcaldesa a quien ha sido hasta ahora el representante más joven del Rey Baltasar.

La teniente de Alcaldesa, Laura Álvarez leyó el acta de la Junta de Gobierno Local en el que se acordó otorgar a David DeMaría esta distinción por su trayectoria personal y profesional, y expuso los numerosos motivos por los cuales le fue otorgado tras casi 30 años de carrera.

David Gallardo, amigo del artista tomó la palabra para realizar una breve y original semblanza. A estas alturas del partido esperaba q estuviera calvo y con barriga, bromeó. "Hasta en eso se ha mantenido". "Es un buen hijo que quiere ser mejor padre. No es bueno en los negocios. Para no volver, no se fue nunca", apostilló en su emotiva intervención que culminó fundiéndose en un gran abrazo con el artista.

DeMaría

En el atril, el artista jerezano dio gracias a quienes le acompañan en su difícil carrera. Continuó con una anécdota con la que destacó su orgullo andaluz: un importante productor le pidió cambiar la letra de precisamente ahora que el levante seca la ropa mojá, por mojada. "Le dije que de eso nada". Aseguró que había apostado por una carrera de largo recorrido y por ser la misma persona. Reiteró las gracias a su familia, los q sufren su carrera, a sus compañeros de su primer grupo de música que con 14 años cantaban en el IES Romero Vargas. También A los compañeros de los medios a los que "les daba el coñazo" para que sonaran sus temas en las emisoras. Dedicó palabras a sus abuelos y a su hijo Leonardo, ausente dado que se encontraba en Madrid, en el colegio. "Pero el Domingo de Ramos ya está aquí y estaremos en calle Tornería", aseguró.

En su discurso, David DeMaría admitió que, por fortuna, desarrolló conciencia política algo tarde. Se describió como el Peter Pan artístico, con sus canciones simplemente pretende emocionar -casi ná- independientemente de la ideología. No obstante, matizó que su quienes defiendan la sanidad pública y la igualdad, contarán siempre con David Jiménez Pinteño, David DeMaría. Para concluir, afinó la guitarra "que se ha puesto nerviosa", e interpretó 'Guía de la luz', "eso es Jerez para mí".

La alcaldesa, le hizo entrega de la camiseta conmemorativa del centenario de Lola Flores. "Viva Jerez y viva Lola Flores", exclamó el cantante jerezano. Luego la misma regidora le dio la palabra de forma espontánea a Fátima, prima del artista, quien habló por toda la familia. Con sus palabras arrancó las lágrimas de DeMaría y finalizó expresando lo que todos saben: "Estamos orgullosos de ti". En la foto de familia, el galardonado con el Premio Día de Andalucía del Ayuntamiento de Jerez quiso dejar claro que faltaban su hermana Verónica y su hijo Leonardo, "pero están aquí".