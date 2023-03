Juan José Padilla y María Carrasco arropan a David DeMaría en la entrega del Premio Día de Andalucía

Dos niños de Jerez jugaban a ser torero uno, y músico el otro. Crecieron y tras más de 25 años de trabajo como artista en solitario, el segundo, David Jiménez Pinteño, más conocido como David DeMaría, fue distinguido este 1 de marzo con el Premio Día de Andalucía del Ayuntamiento de Jerez. Al acto, que tuvo lugar en el Cabildo Viejo, contó con la presencia de su familia de sangre. También de la elegida, entre quienes se encontraba el maestro Juan José Padilla, el otro niño que también cumplió su sueño.

El torero no pudo faltar a esta cita a la que asistió con su esposa para arropar a su amigo de la infancia. En declaraciones a este medio, expresó que el reconocimiento es más que merecido por la gran trayectoria de amor a la música y a la tierra. “Toda su familia, todos sus allegados y amigos íntimos queremos compartir con él este día tan bonito. Nos conocemos desde que éramos niños, prácticamente somos familia, y queríamos estar con él y sus fans en un día tan feliz”, afirma.

DeMaría y Padilla, un poco mayor que el artista, eran cofrades y se conocen desde que eran niños. “Éramos costaleros de la Bella Luna que salía de la carretera Cortes”, cuenta. Sendas trayectorias les han unido en muchas cuestiones familiares, profesionales e íntimas. “Fue muy bonito cuando regentamos un local dedicado a Lola Flores, unos años preciosos. Toda una vida de vivencias y de una estrecha amistad, yo diría que de una familia”, presume con orgullo el torero.

Igualmente, la también artista jerezana, María Carrasco, manifestó el orgullo “tremendo” que supone para ella como compañera y jerezana esta distinción. “Es un tío muy currante, todo un orgullo para Jerez y para todos los músicos. Es una alegría tremenda, como si me lo hubieran dado a mí”, subraya.Ambos músicos jerezanos han coincidido en numerosas ocasiones, según Carrasco, siempre rodeados de felicidad, de amigos y de buen rollo, “como David lo transmite”. “Es tan transparente y bonito de alma que contagia la alegría. Tenemos muchas anécdotas juntos, no sabría por dónde empezar, nos hemos cogido unos vinitos con la guitarrita. Es muy activo, un crack”, opina la joven cantante de Cuartillos.

En cuanto a la familia carnal de DeMaría, todos estuvieron presentes en el acto, salvo su hermana Verónica y el hijo del cantante, Leonardo. El propio artista los mencionó en varias ocasiones, aseguró que “también estaban”. En representación de sus padres y del resto de parientes habló desde el atril, tras serle otorgado el premio su prima Fátima. “De ella eran los primeros poemas que leí”, apuntó De María. Fátima alabó su personalidad: “humilde, honesto, orgulloso de ser jerezano y andaluz de pura cepa”. Recordó cuándo jugaba en el callejón del Duende, y también el episodio de su vida en el que la abuela del cantante le regaló su primera guitarra, arrancando las lágrimas del artista.

25 años de carrera

Finalizado el acto institucional, el cantante jerezano atendió a los medios de comunicación a quienes afirmó que el Premio Día de Andalucía del Ayuntamiento de Jerez es un reconocimiento muy especial y emotivo que comparte con los compañeros de los medios de comunicación. “Era el pesado que les llevaba las maquetas”, rememoró.

Por su parte, espera que el premio se consolide porque Jerez es una tierra que reconoce a personas que aportan mucho a la sociedad, ya sea en el ámbito de la ciencia, del arte, de la cultura en general. “Siempre habrá un jerezano o jerezana que merezca este premio”, el que le ha sido concedido a él en 2023, “conmemorando mis bodas de plata como David DeMaría”, aunque recuerda que se mueve en el mundo de la música desde los 14 años versionando a los grandes grupos. Se siente honrado de recibir la distinción y que de todos, el gran premio de su vida es su hijo, Leonardo.

Admite que resulta muy difícil salir de esta tierra sin ser cantaor. “Al principio me costó, pero eso demuestra que Jerez es muy versátil. Siempre me he sentido un discípulo del maestro Manuel Alejandro y espero llevar su bandera como compositor aquí y en Latinoamérica. Jerez es la tierra donde hay más artistas por metro cuadrado.

En noviembre publicó un recopilatorio de su carrera ‘A estas alturas del partido’, con cuatro temas inéditos. “En 2023 voy a disfrutar de este trabajo y de mi 25 aniversario”. Actualmente prepara un segundo libro poemario, compone para otros artistas y, seguramente, dice publicará otro disco inédito en 2024.