Lo afirma porque lo ha hecho: "Lo mismo visto a una 'drag', a un cristo, que coso el forro para un sofá". Pese a su juventud, David Rodríguez (Jerez, 1996), estilista, patronista y diseñador de moda, vecino de Cuartillos, ya puede presumir de todo ello.

Desde octubre de 2021, no ha parado de confeccionar verdaderas obras de arte de la costura. Comenzó elaborándolas para un amigo participó en el programa 'Drag Race España' y le confeccionó 11 trajes.

El primer niño 'Drag, Peter Princesa Arcoiris', que también vecino de Cuartillos, estuvo en el programa 'Tierra de Talentos', llegó hasta la final luciendo vestuario de David Rodríguez. Como consecuencia de ello ha dejado aparcado los estudios, aunque tiene muy claro que los va a finalizar. "Ya tengo pensado el proyecto de fin de carrera. En la calle me enfrento a hacer arreglos, a coser diferentes tejidos: elásticos, rígidos...".

Ha vestido al Cristo de la Agrupación Parroquial Nuestro Padre Jesús de la Paz en la Semana Santa de 2022. Realizó la túnica el día antes de la salida. "La verdad es que tuvo bastante éxito. Todo lo que me piden, lo hago, a veces lo visto". Alterna estilismos en el mundo de las hermandades y el de 'drag' que son bastante opuestos. "Lo llevo bastante bien". Rodríguez se ciñó a la petición del Hermano Mayor. "No se me ocurriría darle mi toque y entiendo que es algo tradicional y evidentemente no le pondría el traje de una 'drag'. Lo vestí con el escote más abierto, el hombro fuera... fue un poco más diferente". De hecho, Cofrademanía, concedió un premio a la Agrupación y el Hermano Mayor mencionó al patronista.

No pasa desapercibido el contraste de sus trabajos. El de las hermandades es bastante conservador y el de drags a veces no se ve del todo bien, no es el ámbito que ellos conocen y a veces les parece una ofensa, pero yo no me meto en eso". Cree en la moda como vehículo de comunicación. "Sin decir nada puede transmitir todo, cualquier mensaje o estado de ánimo y ya si lo acompañas con un mensaje de voz que des, lo cierras".

El joven diseñador se identifica con Balenciaga, "pero cuando era Balenciaga". El mundo 'drag' le atrae mucho, ya que le permite plasmar su estilo caracterizado por volúmenes, abrigos, capas, mangas farol gigantes... Siente especial atracción por el estilo andrógino del cantante, compositor y actor británico Harry Edward Styles.

Su intención es realizar una colección propia completa de unas siete u ocho prendas que evoque a los volúmenes de un traje de flamenca y así iniciar su 'show room' como cualquier diseñador. "No he terminado la carrera cuando me han realizado encargos y me han pedido cosas y no tenía nada que dejar. Voy a centrarme un poco en mí, voy a trabajar en menos encargos para poder darme más a conocer".

A día de hoy ha invertido lo ganado en maquinaria. Va cumpliendo sueños con las pequeñas metas que va logrando. Se encuentra inmerso en el proyecto de vestir a la presentadora de 'Drag Race España' para uno de los episodios. "Uno de mis sueños es vestir a alguna famosa para la alfombra roja o para las campanadas". No se cierra puertas, pero se siente más cómodo confeccionando ropa "conocida como femenina" que "trajes de sastrería masculinos, por etiquetarlo de alguna manera".

Flechazo en la madurez

Lo suyo con la costura fue un flechazo pero no en la infancia. Su madre cosía, sobre todo, ropa de bebé. La veía y despertaba su atención. Un día desmontó la máquina de coser, recuerda. Esa es la única influencia relacionada con la costura que tuvo de pequeño.

Tanto es así que comenzó la carrera de Historia del Arte porque siempre le había llamado la atención ese mundo. El giro radical en su vida, aquel que desató el enorme talento del jerezano, tuvo lugar cuando llamó al programa 'Cámbiame' de Tele 5. A raíz de esa experiencia conoció a un amigo estilista de moda. "Hasta entonces yo no sabía ni que se estudiaba moda. Empecé a indagar y decidí dejar la carrera".

Se dio de bruces con la realidad al comprobar que la carrera de Moda en Madrid era privada. Luego, descubrió y cursó el grado superior de Modelismo en la Escuela de Arte de Jerez, a éste le siguió el de Estilismo en Cádiz, para acabar en los estudios superiores de Diseño de Moda de la que le queda un año. En la actualidad ha hecho un paréntesis en su formación para dedicarse a realizar encargos.