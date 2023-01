La jerezana que arrasa en las pasarelas del mundo

Mayka Merino siempre vuelve a casa por Navidad. Después de haber pasado una temporada en Milan y hasta desfilar para Armani en St Moritz, la modelo jerezana está en Jerez. "Las vacaciones son cortas pero tenía muchas ganas de volver y estar con la familia. Siempre me encanta volver. En todas mis entrevistas digo que me siento muy orgullosa de ser de Jerez. Vivo en Madrid y ahora he estado varios meses en Milan, son ciudades muy frenéticas, y estar aquí es para mí relajación y descanso", declara.

Acaba de terminar 2022 y el balance del año ha sido magnífico para la jerezana. "Este año ha sido muy bueno, ha sido un nuevo comienzo para mí. Siempre digo que reinventarse o morir, y ahora con el nuevo corte de pelo, por el que hemos apostado mi agencia y yo, ha sido muy bueno. Me encanta el resultado y ha cambiado mi perfil. Ha sido un año de reinventarme, de hacerme nuevo material, presentarme a los clientes con este nuevo cambio de look. Es formarme una nueva identidad, un nuevo perfil", subraya la espectacular modelo jerezana.

Además de afrontar una nueva etapa con el nuevo perfil, Merino ha sido una de las modelos que ha desfilado en St Moritz para Giorgio Armani: "He hecho un desfile de la nueva colección de nieve y fue un sueño. Con Armani era la segunda vez que trabajaba, ha sido fantástico. Un desfile internacional siempre es maravilloso participar y Armani que es un icono en la moda".

La jerezana afronta una nueva etapa en Italia con una nueva agencia en Milan. "Estoy muy contenta porque me apoya mucho, es una agencia muy profesional. He tenido la oportunidad de trabajar con marcas nueva, con fotógrafos nuevos... estoy muy contenta", reconoce Merino.

En 2015 fue elegida por Miuccia Prada para abrir su desfile primavera-verano 2016 en la Semana de la Moda de Milán. Ninguna modelo española había pisado esa pasarela en los últimos cinco años, y Merino no sólo la pisó sino que fue la encargada de abrir el desfile, poniendo el mundo entero los ojos en la jerezana.

Desde que abrió el desfile de Prada, la carrera de Mayka sólo ha hecho subir como la espuma. Trabajadora, profesional, siempre buscando cómo mejorar..., la jerezana ha sido protagonista de muchos artículos en los que siempre se ha resaltado su faceta camaleónica y su buen hacer. "Siempre hay que mantenerse fiel a ti misma, recordar tus raíces y estar aquí si te apasiona. Pasan los años y no me canso, al revés, me gusta aún más. Es algo que realmente disfruto", subraya.

En 2020 Forbes la eligió entre los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios. "Cuando me buscan, buscan algo diferente. También les llama la atención mi personalidad, mi actitud, eso es lo importante. Además de tener un perfil concreto, me gusta que sea agradable trabajar conmigo", remarca la jerezana, quien divertida (como siempre es ella) cuenta que cuando le preguntan de dónde es "siempre digo de Jerez, donde está Moto GP y wine, y ya me colocan en el mapa. Ser del sur es muy bueno".

"Siempre quiero estar vinculada a la moda, porque me apasiona. Ahora he estudiado un grado superior a distancia de diseño de moda y he conocido la otra parte, el proceso de creación. Ha sido super interesante, he diseñado colecciones, he estudiado dibujo técnico, historia de la moda... Quiero ver qué más puedo estudiar para complementar mi carrera. Quiero seguir aquí", declara. Y nadie lo duda. Seguirá.