Denuncian que el PP "está hundiendo la Atención Primaria"

El PSOE de Jerez ha expresado su apoyo a las recientes movilizaciones convocadas por las centrales sindicales del sistema de salud público, demandando una mayor inversión en recursos materiales y humanos para la Atención Primaria.

Según los socialistas, "la gestión de Moreno Bonilla ha continuado en la misma dinámica de la pasada legislatura: recorte progresivo de la inversión económica y de la contratación de profesionales sanitarios, lo cual está provocando un progresivo deterioro del servicio de Atención Primaria público que va en perjuicio de los pacientes y de los profesionales sanitarios".

"Y todo ello sucede-añaden- mientras Andalucía es la comunidad autónoma que más dinero ha recibido del Gobierno de España para realizar inversiones públicas, el 17% de los fondos, que Moreno Bonilla se niega a ejecutar para seguir su estrategia de enfrentamiento permanente con el Gobierno de España".

Sobre este asunto se ha expresado Carmen Collado, vicesecretaria local del PSOE de Jerez: "Los socialistas, como no puede ser de otra forma, estamos con las reivindicaciones de los profesionales sanitarios y exigimos a Moreno Bonilla que abandone su enfrentamiento permanente con el Gobierno de España e invierta el dinero que Pedro Sánchez ha conseguido en Europa para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía".

Esta misma semana, la Cámara de Cuentas de Andalucía llamaba la atención al gobierno del PP por haber dejado sin ejecutar casi el 90% de los fondos que el Gobierno de España viene transfiriendo al gobierno de la Junta desde el año 2020. "Gracias a las gestiones del Gobierno de España ante la UE, Andalucía tiene a su disposición desde el año 2020 el 17% de los fondos europeos, más de 3.600 millones de euros. Teniendo todos esos recursos, no entendemos por qué Moreno Bonilla no contrata más sanitarios, no reduce los tiempos de espera para la Atención Primaria, no bajan las listas de espera para consultas, diagnósticos y operaciones. ¿A qué espera Moreno Bonilla para invertir en Sanidad?¿Qué ha hecho con los 3.600 millones que le ha dado el Gobierno de España?”, ha declarado Collado.

"Desde el PSOE de Jerez interpretamos que la falta de ejecución de esos fondos sólo puede responder a dos motivaciones: o no saben ejecutarlos, o Moreno Bonilla no quiere invertir en sanidad pública para generar malestar social y usarlo en su guerra particular contra el Gobierno de España".

La vicesecretaria local del PSOE de Jerez también ha informado de la próxima iniciativa que el Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno del Ayuntamiento de Jerez: "Llevamos meses denunciando la grave situación de la atención primaria en Jerez. Es por eso que en el plano municipal de febrero defenderemos una proposición en la que exigimos que la Junta de Andalucía impulse medidas de mejora en las consultas de medico de familia, pediatría, Atención Primaria, consultas de enfermería, así como una mayor inversión en recursos materiales y humanos para nuestro sistema público de salud".