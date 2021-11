Denuncian aglomeraciones en la administración de vacunas en Las Angustias

Usuarios del centro de participación activa de mayores de la plaza de Las Angustias se han quejado del "desorden" en la administración de la vacuna de la gripe en dicho centro, así como de la tercera dosis contra el Covid-19, punto que se une así a los centros de salud donde ya se está inoculando esta vacuna en la campaña iniciada semanas atrás.

Dichas fuentes han apuntado este lunes que "por la misma puerta de acceso entran las personas que van al bar, al centro y a vacunarse. Estamos aquí agolpados y yo no me atrevo a entrar por miedo a tanta aglomeración, además de la media hora de retraso que llevamos. La persona que tiene que poner orden dice que no puede porque la gente no le hace caso. Y la dirección tampoco se pronuncia".

Estos nuevos puntos de vacunación también se han habilitado en otras localidades del distrito sanitario jerezano como son en Rota (en el pabellón Nueva Jarilla, del recinto ferial) y en el recinto ferial de Alcalá del Valle.