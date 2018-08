Denuncian la falta de recogida de los contenedores de vidrio de La Barca

El alcalde de La Barca, Alejandro López (PP), denunció ayer los problemas que sufren con el servicio de recogida de basuras. En primer lugar, lamentó que desde hace semanas está llamando sin éxito al Ayuntamiento de Jerez para que la empresa responsable vaya a recoger los contenedores de vidrio. En determinados puntos de la pedanía, las botellas han comenzando a acumularse alrededor de los contenedores debido a que están al máximo de su capacidad desde hace semanas. En otros casos, no están completos pero están "bastante llenos", según advierte el alcalde. "Hay uno que está hasta arriba porque es el único que hay en toda la barriada y otro más igual porque hay cerca bares", detalla López.

El problema es que "así llevamos más de un mes y no vienen al recogerlo", afirma, asegurando que "le hemos dado varias veces aviso al Ayuntamiento de Jerez y no hacen nada". "He llegado a hablar con la secretaria del delegado, le he comentado lo de la recogida de vidrio y me dice que es una empresa aparte pero, bueno, lo gestionan ellos". Se da la circunstancia de que lo que está ocurriendo no es un hecho puntual, sino que "es un tema que suele fallar bastante. No es la primera vez que nos encontramos así". Según explica Alejandro López, la basura se recoge todos los días y el plástico y los envases suele ser cada dos, pero "con el vidrio no hay continuidad fija". Por ello, se llega en determinadas ocasiones a la situación que tienen en estos momentos.

Del mismo modo, el alcalde denuncia que tienen otros problemas con el servicio de recogida de basuras en la pedanía, principalmente "la falta de contenedores y la suciedad". López hace hincapié en que hace "muchísimo tiempo" que no se lavan los contenedores de La Barca, con los consiguientes problemas de malos olores. En otros casos, "sitios donde antes había dos contenedores de papel se han unificado". Como ejemplo, señala que junto a la calle Mercado hay multitud de negocios y sólo un punto de recogida. De todo esto está informado, según subraya, el Ayuntamiento de Jerez: "Se le ha llamado y avisado por activa y por pasiva al delegado José Antonio Díaz y a la persona responsable, pero nada". "Vienen un día a limpiar pero después no hay una continuidad", insiste López.

El alcalde pedáneo explica que detecta problemas casi todos los días: "Esta mañana, por ejemplo, ha pasado el camión y todo lo que se le ha caído está en el suelo. Cuando esto pasa, si ese día tengo a alguien que pueda ir a barrerlo pues va, pero si pasa como hoy que estaban con avería de riego y tapando unos baches en la calle, pues no han podido ir y ahí se quedará todo hasta mañana o pasado que venga el camión a barrerlo". Igualmente, demanda que la renovación de contenedores que ha comenzado en Jerez, se extienda también a la zona rural.

Las críticas del alcalde no sólo están centradas en el Ayuntamiento de Jerez. De hecho, a menudo Alejandro López pide, a través de redes sociales, más civismo a aquellos vecinos de La Barca que no depositan las bolsas dentro de los contenedores, perjudicando a los que sí cumplen con las normas y los horarios de la basura.