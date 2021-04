"Es importante visualizar la Atención Primaria, es la puerta de entrada del paciente a todo el sistema sanitario". Son palabras de Adela Alcalá, subdirectora asistencial del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, quien pone en valor el necesario trabajo del médico de familia con motivo del Día de la Atención Primaria.

"Los médicos de familia vemos crecer a nuestros pacientes. Yo he tenido, por ejemplo, a personas que me han entrado con 14 años que luego han formado su familia y las he seguido viendo. Cuando un paciente entra por la puerta de la consulta nosotros ya vemos muchas cosas y casi que comenzamos a diagnosticar porque los conocemos muy bien: al paciente y a su contexto. Es su patología en su contexto", declara Alcalá.

Los profesionales de Atención Primaria de la provincia realizaron durante el año 2020 un total de 9,5 millones de asistencias de consultas telefónicas, presenciales y a domicilio. Estas asistencias fueron realizadas tanto por los profesionales de enfermería como médicos de familia y pediatras de los centros de salud de todos los distritos y áreas de la provincia.

"Las consultas telefónicas es cierto que solucionan muchos problemas, pero hay otros que no se pueden hacer por ahí. El cara a cara, ese contacto diario se ha perdido y lo echan en falta nuestros pacientes y nosotros. Entendemos que el momento que vivimos nos ha forzado a utilizar otras herramientas, pero ojalá podamos volver cuanto antes a nuestras consultas", subraya la subdirectora asistencial, médica de familia durante muchos años en La Granja, centro del que fue directora desde 2014 hasta que se incorporó al puesto actual.

"El paciente puede ir al hospital, a médicos de distintas especiales para diagnosticar patologías concretas, pero al fin y al cabo ese paciente nunca deja de ser nuestro, de la Atención Primaria, vuelve siempre al médico de familia y así debe ser", remarca Alcalá. La subdirectora asistencial aprovecha también para incidir en la importancia de la comunicación fluida entre la Atención Primaria y el hospital.

En este último año los profesionales de la Atención Primaria han sufrido mucho con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. Alcalá reconoce que "hemos tenido mucho cansancio, estrés, miedo, emocionalmente tocados...Queremos hacer más de lo que podemos". "La Medicina de Familia lleva mucho tiempo pidiendo que nos mirasen y hoy es un buen día para dar voz a todos los compañeros", subraya la sanitaria.

Más datos de la Atención Primaria en la provincia

Por categorías profesionales, en 2020, las consultas de Enfermería fueron 3.216.809 en total (2.533.782 de consultas presenciales, 309.136 telefónicas y 373.891 en domicilio); las consultas de Medicina de Familia ascendieron a 5.495.425 (2.844.622 presenciales, 2.557.189 telefónicas y 93.614 en domicilio) y las consultas pediátricas fueron un total de 796.662 (471.483 presenciales, 324.975 telefónicas y 204 en domicilio).

Además hay que tener en cuenta todas las actuaciones derivadas de la pandemia que ha ido realizando y realizan los profesionales de Atención Primaria y que resultan indispensables para el control de la Covid-19. Así, el seguimiento de los casos que se mantienen en sus domicilios durante la cuarentena, la identificación de los contactos estrechos, su seguimiento, la atención y apoyo a los centros de personas mayores y otros centros sociosanitarios. Destacar también la coordinación que están realizando en los centros educativos las enfermeras referentes escolares del SAS y, en los últimos meses, la vacunación de todos los grupos de población priorizados, aspecto para el que la Atención Primaria, por su proximidad, está totalmente involucrada.