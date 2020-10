"Si Primaria se desborda, se desborda todo. Y ahora se está sobrecargando mucho".

En algunos balcones continúan los arcoiris bajo el lema 'todo saldrá bien', recuerdo de un confinamiento que paralizó la ciudad y aceleró el paso en todos los niveles sanitarios. Mientras que las calles se quedaban vacías, los pasillos del hospital eran un no parar, el sonido de las ambulancias por una ciudad desierta, una alerta, y los centros de salud explotaron de trámites burocráticos y atenciones telefónicas.

El Covid-19 entró como un tsunami desbordando un sistema que ha salido para adelante porque "todos fuimos a una". Son palabras de la doctora Pilar Rodríguez Martínez, que junto a la enfermera Eva Escuer, recogerá el Premio Especial Ciudad de Jerez a Profesionales Sanitarios. "El premio es un honor recogerlo en nombre de todos los profesionales sanitarios y todos los que han trabajado en esta pandemia, desde médicos, enfermeros, auxiliares, rastreadores, técnicos, personal de limpieza, celadores, personal del hospital, sanitarios de los equipos móviles, personal de atención primaria... Todos los especialistas se han volcado y todas las personas se han volcado, daba igual la categoría. Todo el mundo ha dado un paso adelante y ha sido importantísimo en esta lucha contra la pandemia. Hemos sido un equipo", subraya Rodríguez Martínez.

"Somos el rostro, pero detrás hay mucha gente que ha trabajado en la lucha contra el Covid. Todo el mundo ha puesto un granito de arena y todos tenemos que celebrar este premio. Para mí es un honor al reconocimiento que hemos hecho todos los sanitarios en estos meses de todos los ámbitos", añade Escuer.

Ambas no podrán olvidar el pasado Miércoles Santo cuando pisaron la residencia de mayores de La Marquesa en el justo momento en el que dejó de ser una 'simple' residencia a un centro medicalizado. "Se decidió que por el número de pacientes contagiados el sistema sanitario público tenía que asumir la asistencia de estas personas. Es encomiable la labor que realizó y siguió realizando el personal de la residencia, de hecho muchos trabajadores se contagiaron porque dieron todo por 'sus abuelos'. Cuando nosotros entramos (personal de La Milagrosa y de Montealegre) se convirtió en un pequeño hospital asistencial, siempre asesorados por el equipo de Medicina Interna del hospital", recuerda la doctora.

"Ese momento de tener que asumir la asistencia de esos pacientes para nosotros fue muy duro. Llegábamos a las ocho de la mañana y no sabíamos a que hora saldríamos. Fue una situación bastante difícil, como las asistencias a los domicilios, que la gente no las tiene en cuenta. Se han tenido que tomar PCR en domicilios, pacientes crónicos a los que se les ha curado en sus casas... Enfermería en este sentido se ha llevado un gran peso", añade Rodríguez Martínez.

En esta crisis sanitaria (que aún no ha acabado), la profesional subraya que Atención Primaria tuvo que abarcar "una actividad burocrática bestial". "Es verdad que en la primera ola la mayor presión asistencial se la llevó el hospital, pero nosotros hemos tenido que asumir a nivel burocrático todas las bajas, informes de pacientes, sobrecarga burocrática de cambios de un día para otro de protocolos, ajustar los criterios para realizar las PCR siempre bajo la supervisión de Epidemiología...", declara la doctora.

Además de todo esto, una agenda sin huecos en blanco para llamar a los pacientes, "atenciones telefónicas en las que hemos percibido el miedo de las personas confinadas, muchas de ellas mayores que estaban solas". "Esto ha sido un tsunami que ha invadido a todo el mundo. El sistema sanitario ha tenido una sobrecarga brutal y la sensación que da en parte de la población es que Primaria no ha hecho nada, cosa que no es cierta. Yo hubiera invitado a que pasaran un día con nosotros", subraya la doctora.

En La Marquesa "nos encontramos con un colectivo de pacientes muy vulnerable, muy deteriorados en algunos casos, aislados de sus familias... Era una gran responsabilidad. Yo no estaba en un hospital, no teníamos los medios de un hospital y con mi exploración, con mi fonendo, con un electro, teníamos que intentar diagnosticar lo mejor posible y plantear los mejores tratamientos, siempre consensuados con Medicina Interna y con el apoyo del personal de la residencia. Pero te quedas con la carga de decir que estas personas dependían de que lo hiciéramos bien".

Aplausos a las ocho y miles de donaciones. Pero, ¿ahora? Ahora los sanitarios sienten "indignación" ante una población que parece haber olvidado el dolor del Covid. "Sobre lo de 'no me creo que exista el Covid...' Es que esto no es una cuestión de fe, estamos hablando de salud pública. Y de que si no cumples tu parte como sociedad, que es utilizar las mascarillas, distancia de seguridad, higiene de manos y evitar las reuniones... Nos veremos igual que en marzo. De verdad, ponemos en juego la salud pública y de las personas más vulnerables", denuncia Rodríguez Martínez.

"Nos indigna y nos preocupa porque la primera ola ha consumido gran parte de los recursos. Una segunda ola al mismo nivel sería un gran problema. Tenemos mucha preocupación porque vemos que cada día que pasa empiezan a aparecer más pacientes que van ingresando y algunos en UCI. A pesar de haber mejorado la atención, la actuación de la sanidad con los rastreadores y la asistencia precoz, sobre todo en Primaria, que sigan existiendo esas cifras de contagiados demuestra que no se cumplen las medidas de prevención. Si todo el mundo no pone de su parte, volveremos a ver situaciones dramáticas", critica la doctora.

No es la primera vez que se pone sobre la mesa la falta de recursos de Atención Primaria y Rodríguez Martínez lo dice claro: "Si Primaria se desborda, se desborda todo. Y ahora se está sobrecargando mucho". "Somos los mismos profesionales, muchos ya cansados, a los que cada vez se nos exige más y ante una sociedad que cada vez hace menos en prevención. Y a todo esto se nos acusa de la forma de funcionar (que viene establecida), y cada vez hay más agresiones, insultos, amenazas, somos los culpables de todo... Nosotros somos médicos y damos todo lo que podemos", remarca.

"Este premio a todos los profesionales es un homenaje y una reivindicación. Y aquí le hablo a la sociedad y al sistema: Tenemos que aprender de lo que hemos vivido si no queremos volver a lo mismo. Ahora sabemos qué es, en marzo nos cogió por sorpresa", concluye la doctora.