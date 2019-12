Jerez celebra el Día de la Discapacidad con un acto institucional en La Atalaya

Jerez se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un acto institucional en los Museos de La Atalaya presidido por la alcaldesa, Mamen Sánchez. En él se ha hecho entrega de los Premios Accesos 2019 a José Rodríguez de Medina, el calendario solidario de Cedown y Decathlon Jerez.

Un centenar de personas con discapacidad han participado en una puesta en escena musical en la que han demostrado la fuerza de la motivación, y el gran resultado obtenido con el taller de teatro en el que han participado en los últimos días dentro del ciclo municipal organizado por el Ayuntamiento.

Los Premios Accesos son unos galardones que pretenden reconocer la labor de entidades y profesionales que han destacado por su labor a favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

Este año, los reconocidos han sido José Rodríguez de Medina, presidente de honor de Upacesur, fundador junto a otros padres y madres de esta asociación; Decathlon Jerez, por su apuesta por el deporte inclusivo y por la integración laboral de las personas con discapacidad; y el calendario solidario de Cedown, que ha alcanzado ya quince ediciones visibilizando y normalizando el día a día de las personas con down.

Durante los discursos, la alcaldesa incidió en que “es urgente proteger y atender a quienes ven amenazados sus derechos por discursos que ponen el acento en la diferencia, que señalan a las minorías y sospechan de todo aquel que no se amolde a su modelo de lo que se debe ser”. Así, anunció que a partir de enero unos 1.600 alumnos de una treintena de centros educativos participarán en el programa educativo ´Valora la diferencia’ dirigido a la sensibilización y a la ruptura de estereotipos”.

En este sentido, aseguró que el gobierno municipal "quiere que Jerez sea de verdad una ciudad para las personas, una ciudad líder en innovación social, en igualdad, en servicios". Por ello apuntó que se está trabajando en un presupuesto municipal "que sea un instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades, que sea para todos y todas, con el objetivo claro de mejores equipamientos, y mejores servicios públicos”.

El acto fue iniciado por la delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, quien advirtió de que “una sociedad sin empatía, no es una ciudad de convivencia". "no alcanzaremos la empatía si no nos paramos a valorar la aportación que cada persona, ofrece a esta sociedad. Si no reconocemos la riqueza de la diversidad. Si no reconocemos todas las capacidades, y si no somos capaces de ponernos en el lugar de nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo.