Los Museos de la Atalaya han acogido la noche de este viernes la presentación del calendario Cedown 2020, una cita ya tradicional en estas fechas, que reúne a numeroso público. En esta ocasión, los niños y jóvenes de la asociación ponen su imagen al servicio de la lucha contra el cambio climático, en un calendario en el que vuelven a ser los protagonistas, lleno de fotografías con mensajes reivindicativos bajo el lema general ‘Por nuestro futuro’.

El presidente de Cedown, Javier Márquez, recordó que el año anterior el calendario se dedicó al pasado, con representaciones en las que las personas con Síndrome de Down formaban parte por primera vez de acontecimientos que marcaron la historia. "Esta vez hemos querido mirar al futuro y había varias opciones, pero entre todas veíamos que uno de los temas de los que más se habla y preocupa en este momento es el del cambio climático. Si las personas con Síndrome de Down tienen derecho a participar plenamente en la sociedad, por qué no van a poder implicarse también en esta reivindicación”.

El calendario cumple una edición más con el objetivo de dar visibilidad y proyectar la imagen de las personas con Síndrome de Down, "algo que creo que estamos consiguiendo en estos años", aseguró Márquez, y por otro lado, conseguir fondos para que la entidad y sus programas puedan seguir funcionando. "Entre la asociación y el Centro de Atención Temprana atendemos a 120 familias y contamos con 14 trabajadores, además cualificados, lo que es muy importante. La asociación es un reflejo de la sociedad, hay familias con más recursos y otras que sería impensable que pudiesen costearse estos programas si no estuviese la asociación".

Las fotografías del nuevo calendario han sido realizadas por Luis García Amaya, José Antonio Capote y Miguel Ángel Capote. Este último también ha llevado a cabo la dirección de todo el trabajo fotográfico, así como la edición de las cuidadas imágenes.

Durante el acto en los Museos de la Atalaya, presentado por Esteban Fernández, el trabajo que ha hecho posible este calendario solidario se pudo visionar a través de un making off.

No faltaron tampoco los agradecimientos a los patrocinadores: Caixabank, Caetano Fórmula, El Corte Inglés, Inmobiliaria Fonkal, Alcampo, Cadimar, Limpiezas Reyes, Caetano Motors, Barcapizza, Diputación de Cádiz, Fevimar, Venta Restaurante El Pavo Real. Especial mención se hizo desde la organización al Ayuntamiento, Diario de Jerez y Los Museos de la Atalaya, "que hacen posible la presentación y edición de esta publicación".

Además se hizo un llamamiento a todas las personas para que colaboren con la adquisición del calendario en la financiación de los programas educativos y formativos, en un momento en el que, por otro lado, según manifestó Márquez, las ayudas de las Administraciones, que cayeron durante la crisis, no se han llegado recuperar.

El domingo 24 de noviembre, el calendario se distribuirá gratuitamente con Diario de Jerez, al igual que en anteriores ediciones.