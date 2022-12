Disminuyen las disoluciones matrimoniales en Jerez

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de 2022 volvieron a disminuir en los distintos juzgados del partido judicial de Jerez en particular y de la Comunidad Autónoma de Andalucía en general, donde se redujeron un 3,2 por ciento respeto al mismo trimestre del año anterior. El conjunto de las demandas de disolución matrimonial registradas en los órganos judiciales (nulidades, separaciones y divorcios) ha ascendido a 3.861, cifra que representa una disminución del 3,2 por ciento. Según recoge el informe elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el ritmo de disminución en este trimestre ha sido inferior al observado en el trimestre anterior del año, que fue del 10,6 por ciento.

Todas las formas de disolución matrimonial disminuyeron en el trimestre analizado. Para los divorcios de mutuo acuerdo, de los que se presentaron 1.959 demandas, la reducción interanual fue del 1,5 por ciento. En el caso de los divorcios contenciosos, que sumaron 1.741 demandas, la disminución se situó en el 3,7 por ciento. Por su parte, se produjeron 101 separaciones consensuadas, lo que supuso un 9,8 por ciento menos y 56 separaciones contenciosas, cifra que es un 24,3 por ciento más baja que la registrada hace un año.

La diferencia principal entre separación y divorcio es que la separación no disuelve el vínculo matrimonial, lo que implica que los cónyuges no pueden volver a contraer matrimonio. En cambio, el divorcio si lo disuelve y, tras el mismo, los cónyuges pueden volver a casarse entre sí o con otras personas.

En cuanto a las provincias andaluzas, en cinco de ellas disminuyó el número de disoluciones matrimoniales respecto al mismo periodo del año anterior. Así, las provincias con un descenso más acusado fueron Jaén (un 16 por ciento menos) y Huelva, con un 11,6 por ciento menos disoluciones. En Granada disminuyeron un 7,7 por ciento; en Sevilla un 6,4 por ciento, y en Málaga, un 4,1 por ciento.

Por el contrario, en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba se produjeron incrementos en el número de disoluciones matrimoniales respecto al mismo periodo del año anterior. Así, en Córdoba aumentó un 8,6 por ciento; en Almería, un 8,1 por ciento y en Cádiz, un 2,8 por ciento.

En números absolutos, las provincias andaluzas con mayor número de disoluciones matrimoniales fueron Sevilla y Málaga, con 877 y 769 respectivamente. Le siguen Cádiz (664), Granada (393), Córdoba (364) y Almería (345). Y en las que menos disoluciones matrimoniales hubo fue en Jaén, con 236, y en Huelva, con 213.

354 disoluciones matrimoniales en lo que va de año

En Jerez, las disoluciones matrimoniales -divorcios y separaciones- también han disminuido en el tercer trimestre del año, pasando de las 132 del primer trimestre y las 114 del segundo a las 108 del tercero, 103 divorcios y 5 separaciones. En total, a lo largo de los tres primeros trimestres del año se han producido 354 disoluciones matrimoniales, cifra que parece lejos de la global de 2021 pese a que queda por contabilizar el último trimestre del año.

En 2021 se presentaron 491 demandas de disolución matrimonial en los distintos juzgados del partido judicial de Jerez, 21 más que en 2020 y unas 65 menos que en 2019.

En comparación con los dos primeros trimestres del año, aumentan los divorcios consensuados (57) con respecto al segundo trimestre (48) pero no en comparación con el primero (72), y siguen bajando tanto los divorcios no consensuados como las separaciones, tanto consensuadas como no consensuadas.