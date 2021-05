Duelo en el adiós al aficionado jerezano José Luis Cala Bonilla

La afición de Jerez y de todo este rincón esta de duelo por la muerte de José Luis Cala Bonilla, presidente que fue de la Peña “Puerta Gayola” de la calle Guarnidos y capitalista, con su hermano Silvestre, sacando toreros a hombros. De una afición desmedida, tuvo la pena de no sacar nunca en volandas a Rafael de Paula para no causarle daño en sus rodillas, y el honor de no haberle cobrado nunca a un chaval de la escuela taurina por cargarlo en triunfo. El Cala, así era conocido por todos, sacó toreros durante más de treinta años desde Figueras a Jerez guardando un riguroso protocolo entre capitalistas, haciendo respetar riguroso turno de antigüedad. Entrañable y muy cariñoso, era única su estampa con los tirabuzones asomando bajo la parpusa, y repartiendo sus artesanías toreras. Le echaremos mucho de menos.