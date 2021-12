Emilio Morenatti: "Le pido a 2022 que seamos más conscientes de lo que tenemos"

Después de estar confinados unos días a causa del virus, el fotógrafo jerezano Emilio Morenatti y su familia disfrutan de la calle y hacen planes divertidos. Hoy toca patinar, en Barcelona, donde residen.

Tras viajar en cuatro ocasiones a fotografiar el volcán de La Palma, imágenes que además han dado la vuelta al mundo, "yo venía con ganas de estar en casa. Los últimos tres o cuatro meses del año han sido muy de estar fuera. Me pasé también más de un mes en EE.UU. con los paralímpicos, luego La Palma... Así que estas Navidades me planteé que iban a ser en casa, pero lo que no pensé es que iban a ser tan en casa, producto del confinamiento. Además de para organizar archivos y estar con los críos, ha servido para hacer un periodo de reflexión porque estamos sujetos a esa fragilidad que es el virus. Ahora vamos a estar los cuatro sin mezclarnos mucho, menos social, pero más en la calle que estando con los abuelos. Quiero disfrutar de este momento de salida del confinamiento porque no sé qué nos va a deparar, a mí y a mi familia, febrero, marzo, abril...".

Hay que recordar que el pasado verano, Emilio Morenatti, que trabaja para la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), fue galardonado con el Premio Pulitzer por una serie de instantáneas "conmovedoras" que "adentra al público en las vidas de los mayores de España" que se enfrentaban a la epidemia, según el jurado. De entonces a ahora, "ha sido muy estresante, la verdad, mucho. He recibido una gran demanda de medios de comunicación y de otros como podcasts o blogs, estudiantes de periodismo que querían saber cómo trabajo... Ya no sólo eran felicitaciones, sino entrevistas y hubo un momento en que ya me repetía con mis palabras, perdía frescura. Así que tras verme superado por las peticiones, decidí parar porque no me podía concentrar bien en el trabajo, en La Palma, a la que le tenía que dedicar su tiempo. El tema de ser una persona mediática no me interesa mucho, prefiero centrarme en mi trabajo de fotoperiodista. Pero bueno, trato de llevarlo lo mejor posible, y eso hago".

¿Qué desea de 2022? "Pues a mí me gustaría que Jerez me hiciera finalmente Hijo Adoptivo porque, aunque nací en Zaragoza, me crié en Jerez, y así ya no me tienen que preguntar más (ríe). Yo me siento jerezano, que es donde me he criado".

"Pero bueno, obviamente -añade- hay un deseo que es el mayor de todos, que es el de reflexión, aprovechando que acaba el año, y ver la fragilidad en la que vivimos. No somos conscientes de la felicidad y del estado de bienestar que tenemos hasta que los perdemos. Es algo que he visto en La Palma, con miles de personas que han perdido sus casas de un día para otro. Esto me recuerda también al tema de las guerras, de los conflictos. Ahora que hemos perdido cierta libertad con la pandemia, nos acordamos de la época cuando éramos felices. Pero en esos momentos no éramos conscientes. Lo que le pido a 2022 es que seamos conscientes de lo que tenemos porque puede ser peor. Pueden venir tiempos peores. No estamos para ver qué puede pasar de aquí a lo largo de 2022, sino de aquí a enero, si habrá colegio, las vacunas... Seamos más cortoplacistas. Lo que nos toca es disfrutar más el presente. Hay que tratar de recuperar un poco lo que hemos perdido".

Morenatti hace un guiño a este Diario, que siempre ha realizado un seguimiento de su trabajo, algo que el fotógrafo agradece con unas cariñosas palabras: "quiero decir que Diario de Jerez es una de las publicaciones para mí más importantes, más que un periódico internacional. La gente sabe de mí gracias a vosotros. El Diario ha sido mi referencia desde que tengo uso de razón, es el periódico de mi tierra, el que lee mi madre, el que leen mis tíos, mis amigos... Quieras que no, me gusta formar parte de esas buenas noticias que he tenido en el Diario. Es un orgullo este tipo de entrevistas y aparecer así de esta manera".