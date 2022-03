Una empresa jerezana reabrirá la Ciudad de los Niños

La firma jerezana Rechupete Restauradores será la encargada de explotar la Ciudad de los Niños durante los próximos 10 años. Su oferta ha sido mejor valorada de las tres que ha recibido el Ayuntamiento jerezano en la licitación, aunque su adjudicación está a expensas ahora de ser ratificada ahora por la junta de gobierno local.

Estas instalaciones de más de 40.000 metros cuadrados de superficie y que se encuentran ubicadas en la avenida de Arcos permanecen cerradas desde el pasado mes de diciembre cuando finalizó la concesión con la anterior empresa (Senda). En febrero, se abrió el plazo para la presentación de ofertas y ya se está en la última fase de la licitación, la de ratificación de la oferta con mayor puntuación. Una vez se firme el contrato, estas instalaciones podrán reabrir en próximas semanas si no surgen contratiempos administrativos.

La firma jerezana se ha comprometido a abonar 32.608 euros al año al Ayuntamiento de Jerez por cada uno de los 10 años en lo que explotará estas instalaciones, más del doble de lo pedido como precio mínimo por el Ayuntamiento. Así, además de los 14 trabajadores que subrogará, también se compromete al desarrollo de actividades extraescolares tutorizadas, la venta de productos de comercio justo y la puesta en uso de las instalaciones de juegos acuáticos.

En su oferta, señala que se fijará el precio de un euro por el uso de algunas atracciones tales como la zona de montañas y toboganes, tirolinas y el castillo hinchable (el Ayuntamiento establecía en el pliego de condiciones un precio máximo de 1,50 euros). Estas atracciones ya eran de pago con el anterior concesionario.

Según se establece en la norma que ha regulado esta adjudicación, entre los meses de abril y octubre estas instalaciones deberán estar abiertas de once de la mañana a once y media de la noche de lunes a jueves, así como de once de la mañana a una de la madrugada de viernes a domingo y festivos. Mientras, en otoño e invierno deberá abrir de lunes a jueves hasta las siete de la tarde y de viernes a domingo a las ocho de la tarde

Rechupete Restauradores (su denominación comercial es D’Rechupete) es una firma jerezana especializada en prestar servicios de cátering y organización de celebraciones y eventos.