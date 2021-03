Las empresas auxiliares del sector turístico local, fuera de las ayudas

Las empresas turísticas, al menos así se espera, tendrán ayudas del Gobierno para salir de la situación más que grave en la que han quedado como consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-19 y la absoluta paralización de sus negocios por las medidas gubernativas y sanitarias adoptadas. Las que no van a tener esas ayudas, imprescindibles para iniciar un reflotamiento del sector, van a ser las empresas auxiliares del sector turístico, es decir las compañías que trabajan para el sector hostelero, hotelero y del turismo en general. El hecho de que el Gobierno no haya incluido sus códigos CNAE en el listado de sectores de actividad a los que se va a ayudar desde el Gobierno ha provocado indignación. Los códigos CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) “es un sistema de numeración que tiene por finalidad agrupar y clasificar todas las unidades productoras según la actividad económica que desarrollan. A cada unidad se le asigna un código numérico que es lo que se llama Código CNAE”, se apunta en web de autónomos consultadas por este medio.

Antonio Mariscal, máximo responsable de Booking Fax, empresa jerezana que tiene en el sector turístico su ámbito de acción, destaca en declaraciones a este medio que “las ayudas del Gobierno central se han ajustado a una serie de empresas de acuerdo al CNAE, el código nacional que registra la actividad. El nuestro -añade- es la explotación de datos por cuentas de terceros, es una actividad como otra cualquiera de forma genérica, otra cosa es la realidad, la mía por ejemplo se dedica al cien por cien a la actividad turística como es público y notorio como una empresa digital de servicios”. En la actualidad, como otras tantas empresas, están en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).

“Cuando pides dinero es para invertir, no para pagar gastos, Así estamos ahora mismo”

El gran problema radica en que mientras a los grandes sectores se les protege a la multitud de empresas que dependen de ellos no se les da una oportunidad para reflotar y empezar de nuevo a funcionar. “De las ayudas nos han excluido a las empresas que dependemos del sector. Mi facturación se ha hundido entre un 70 y un 80%. No se debe olvidar -añade Mariscal- que el CNAE es de los años 50 del pasado siglo. Considero que desde el Gobierno deberían atender más a la actividad actual de las empresas” que a unos códigos anquilosados. “Hay empresas por todos lados que se ven perjudicadas y no sólo del sector turístico”.

“Las ayudas de las que estamos hablando es la de los 'famosos' 11.000 millones de euros que se van a ofrecer a las empresas, pero es que dejan fuera a las compañías que estamos en la cadena de valor de los sectores. Piden estar al día con la Seguridad Social y con Hacienda, además debe tratarse de empresas que dieron beneficios en 2019. Y cumplimos los requisitos con creces, pero no estamos dentro del listado. Los importes de las ayudas aún se desconocen pero lo que sí se sabe es que nos encontramos entre las que más han sufrido el efecto de la pandemia y que nadie nos va a ayudar”.

Por su parte María Grandes, de la empresa SIMK, destaca que “prácticamente a todas las compañías con las que he hablado les sucede lo mismo. En SIMK nos dedicamos desde hace 20 años a la 'fabricación' de productos promocionales para hostelería, bodegas, ferias... Hemos tenido una caída de facturación del 40% y cuando hemos ido a solicitar las ayudas resulta que nuestro CNAE no coincide con ninguno de los contemplados para este empuje. Es decir -destaca Grandes- no existimos, no tenemos derecho a ayudas”.

En la actualidad esta compañía se encuentra con un 50% de la empresa en ERTE. “Y pagamos seguros sociales, todo. Lo que se predica en la televisión sobre esas ayudas debe ser para las compañías aéreas y las cadenas hoteleras... Para el sector de eventos y ferias no hay absolutamente nada, y eso que la crisis de la pandemia nos ha afectado como al que más. He hablado acerca de este problema con nuestros abogados y gestores... y nada de nada. Es una injusticia y además con los tremendos esfuerzos realizados para estar al corriente de todos y cada uno de los pagos”.

Otro empresario jerezano del sector, que en esta ocasión prefiere que su nombre no salga a relucir, destaca que otro de los sectores afectados es el de la publicidad relacionada con el sector turístico. En este caso on-line. “Trabajamos en ello desde hace seis años a nivel de actividad de marketing digital turístico. En 2019 tuvimos 17.000 euros de beneficios, estábamos saneados, y en 2020 íbamos a empezar una campaña en Italia y España y nos cogió que el epicentro de la pandemia estaba justamente en el triángulo donde se dispararon los contagios en Italia. Nos cortaron el proyecto y todo se aparcó”.

Este empresario destaca que “uno de los grandes problemas que hemos tenido que afrontar ha sido financiarnos con 50.000 euros. Cumplimos todos los requisitos del Real Decreto pero no estamos en el CNAE pese a estar al día con grandes esfuerzos”.

Este dato cobra especial importancia. No en vano cuando una empresa pide dinero suele hacerlo para invertir, para remontar y ampliar las miras de su negocio. En la actualidad, muchas pequeñas compañías piden créditos, pero no para crecer, sino para el gasto corriente y las ayudas estatales, para colmo, se les niegan. “Se ha cortado el flujo para hacer nuevas inversiones y hemos tenido que financiar gasto corriente cuando lo que se suele es pedir dinero para invertir). En el último año no hemos tenido ingresos y hemos pedido préstamos para gastos fijos. El margen para invertir ha quedado totalmente reducido. La capacidad para activarnos está totalmente cortada pese a no deber absolutamente a nadie. Y es muy duro”.