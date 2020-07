Endurecen las protestas contra la dirección del asilo San José

Un centenar de familiares, trabajadores del asilo San José, miembros de asociaciones e incluso concejales de la oposición se han manifestado para pedir la dimisión de la directora del centro. El comité de empresa denunció hace días “un régimen dictatorial” en la residencia, acusando a la dirección de “represalias” y “presiones” a trabajadores, así como la destitución del coordinador del servicio.

Tras varias concentraciones a las puertas del asilo, esta semana han endurecido las protestas con esta manifestación, en la que han vuelto a pedir la destitución de la directora y la reincorporación del coordinador de la residencia, destituido por “pérdida de confianza”. Denuncian también que la “externalización” del servicio de lavandería supone “un mayor riesgo” para residentes y usuarios, al igual que la prohibición de utilizar la furgoneta del centro para los desplazamientos de residentes.

“La empresa debe hacer caso a las sentencias de los juzgados. Una compañera ha ganado un juicio y la empresa ha hecho caso omiso. Y nuevamente le ha hecho una modificación sustancial de las condiciones de trabajo”, declaran desde el comité.

“Denunciamos la falta de diálogo. Pedimos dialogar, que se nos escuche. Que jamás en la vida hemos sido escuchados por la dirección ni por la delegada Carmen Collado”, añaden los representantes de los trabajadores. Precisamente Collado puso en valor el trabajo de la directora de la residencia la semana pasada, resaltando de ella que “ha demostrado total lealtad, es una persona formadísima y lleva la gestión de la residencia de manera ejemplar. Es muy buena gestora y tiene mi apoyo”.

Sobre estas declaraciones, el comité remarca que “nos hemos sentido fatal. No nos escucha y únicamente tiene la versión que le cuenta la directora y hay muchas cosas que debe saber. Ahora tenemos una resolución que ha venido de Inspección de Trabajo que considera que dos contratos de dos compañeros estaban contemplados en fraude de ley. Y estoy completamente seguro que de todo esto la delegada Carmen Collado no tiene conocimiento. Si buena gestión es ahorrar dinero a costa del bienestar de los mayores, pues entonces sí es buena gestora. Como es incomprensible tener servicios mínimos de limpieza los fines de semana durante el estado de alarma. Nosotros le pedimos que se reforzara, pero no, puso servicios mínimos...”.

“Nos preocupa algunas cosas que estamos viendo”

La alcaldesa, Mamen Sánchez, se ha pronunciado sobre el conflicto de la residencia San José. La regidora ha declarado que “este colectivo sabe que está dentro de un marco de negociación de convenio y el diálogo está abierto en este sentido. Este miércoles hay un patronato para tratar estos temas”. “Sí quiero decir que, personalmente, con Carmen Collado estamos recibiendo a cualquier usuario y familiares para escucharles y ver los temas. Nos preocupa algunas cosas que estamos viendo y lo que nos trasladan”, subraya.