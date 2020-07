Denuncian "un régimen dictatorial" en el centro de acogida San José

Presiones y hasta sentirse bajo un “régimen dictatorial”. El comité de empresa del centro de acogida San José denuncia que “vivimos desde hace años una situación continua de presión por parte de la dirección. Cuando bajo criterios técnicos, sanitarios o sociales algún trabajador se opone a sus decisiones, motivadas por criterios políticos y económicos, presuntamente, se toman represalias o se somete a presiones a los trabajadores”.

“Nuestro objetivo es siempre la seguridad y el bienestar de nuestros residentes. Como premio a nuestra labor, se nos continúa presionando y la situación se esta volviendo insostenible”, remarcan desde el comité.

La gota que ha colmado el vaso para los representantes de la plantilla ha sido la destitución del coordinador de la residencia por “falta de confianza” con la dirección. “El coordinador ha tenido una actitud ejemplar durante la pandemia, defendiendo el bienestar de los residentes así como los derechos de los trabajadores ante el patronato de la Fundación y de cara a la Alcaldía”. “Gracias a su profesionalidad y anticipación se evitó que el Covid-19 entrara en nuestra residencia al instar a una trabajadora, cuyo familiar tenía síntomas compatibles, a que pidiera la baja médica. Tanto la trabajadora como su familiar fueron positivos”, relatan en un comunicado.

El coordinador “ha sido cesado en sus funciones de un puesto estructural de una fundación pública por divergencias de opiniones”, denuncia el comité. Asimismo, la representación de los empleados relata que “defendíamos que se acabaran las restricciones en cuanto a comida, EPI... Sin ir más lejos, en un momento determinado se limitan las porciones de mantequilla, aceite... del desayuno. Se suprimió el servicio de transporte a los residentes, para el descontento de los familiares y haciendo caso omiso a sus argumentaciones”.

“El personal mantuvimos nuestro criterio y continuamos dando a nuestros residentes la atención de calidad que nos caracteriza. Otra divergencia de la dirección con el coordinador se debió a que se negó a acatar las órdenes de la dirección, debido a que las entendía contrarias a una sentencia judicial firme respecto a una trabajadora, a la que la empresa ha cesado de sus funciones”, añaden.

Los representantes de la plantilla declaran que “durante estos meses se han cesado a dos trabajadoras de lavandería que llevaban en la empresa más de 15 años, ocultando información al patronato, sin contar con el comité y sin respetar los plazos legales. Ponen como excusa la avería de una lavadora, cuando el lavado de los uniformes era algo prioritario para proteger a los residentes, a los trabajadores y a las familias. En cambio, se contrata una empresa externa que trae uniformes y ropa de los residentes sucia, estropeada, ropa de otros centros, incluso del hospital con el riesgo que ello puede ocasionar. Gracias a la labor del resto del personal, esto se detectaba y no se exponía a los residentes. La dirección continuaba haciendo oídos sordos a las quejas”.

“Estas divergencias de criterios han motivado múltiples presiones por parte de la dirección, entre ellas, la destitución del coordinador que llevaba en el puesto 18 años. Pedimos que se solucione esta situación insostenible a la que la dirección del centro nos está sometiendo”, solicita el comité.

El propio trabajador destituido, que este miércoles ya sólo ejercía como enfermero en el centro, reconoce que “la directora y yo tenemos formas diferentes de ver la residencia”. “Me cesa por falta de confianza, aunque creo que esto estaba preparado”, declara el empleado, quien añade que la situación durante la pandemia se tensó tanto entre la dirección y la plantilla que “envié un mensaje de voz a los patronos para que nos dejaran trabajar tranquilos. No sentó muy bien... No he estado de acuerdo con la directora en varios asuntos porque yo tengo mi criterio sanitario”.

La delegada de Acción Social y Mayores y vicepresidenta de la Junta Patronal de la Fundación de este centro, Carmen Collado, declara sobre la destitución del coordinador que “no es algo que le competa al comité en absoluto. Estamos ahora negociando un convenio y eso es en lo que tiene que estar el comité. El cargo de confianza es algo que es eso, de confianza. No hay más que decir. Se ha hecho todo legal. Es un buen profesional y buena persona”.

Collado defiende la gestión de la directora de la residencia: “Ha demostrado total lealtad, es una persona formadísima y lleva la gestión de la residencia de manera ejemplar. Es muy buena gestora y tiene mi apoyo”.