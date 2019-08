El PP afirma que la desaparición de las cuentas de Ajemsa "fue una burbuja inventada por el PSOE"

El concejal del Partido Popular, Jaime Espinar, ha comparecido este jueves “para derrumbar una mentira del PSOE que han estado manteniendo durante los últimos 4 años”. Según el edil, el gobierno del PSOE ha estado acusando a los populares en la anterior legislatura de ser responsables de la pérdida de la contabilidad de Ajemsa. Sin embargo, “cuando fuimos a revisar la documentación que acompaña a la cuenta general de 2017 nos encontramos con un dossier que nos llamó mucho la atención y que era la contabilidad de Ajemsa”.

En este punto, Espinar ha recordado los antecedentes de este asunto que se remonta a mayo de 2015. En aquel momento, el gobierno del PP contrató a una empresa auditora, Hispacontrol, para que realizara la integración de Ajemsa dentro del Ayuntamiento. “En 2017 el PP denuncia que el PSOE no ha presentado las cuentas al Tribunal de Cuentas y para sorpresa del PP, el PSOE responde que las cuentas de Ajemsa han desaparecido, dejando la sombra de la duda sobre el gobierno del PP como si nosotros hubiésemos destruido las cuentas por algo que quisiéramos ocultar”, ha lamentado el concejal popular.

Espinar ha subrayado que desde el PP “negamos una y otra vez” las acusaciones del PSOE y “hoy por fin tenemos las pruebas que demuestran que todo era mentira, todo era una burbuja inventada por el PSOE para atacar al PP y hoy esa burbuja se va a reventar”.

“En la información que se recoge en la cuenta de 2017 y que está en exposición pública se encuentran los correos electrónicos entre el Ayuntamiento de Jerez y la empresa auditora. Comparten correos electrónicos en el que en ningún momento se habla de la desaparición de cuentas ni de que no haya datos pero si se habla de una cosa que el PSOE negó”, ha detallado.

En concreto, entre los correos electrónicos que constan en el expediente, Espinar ha hecho referencia a uno de octubre de 2018 en el que la empresa auditora denuncia el impago por parte del gobierno local del trabajo realizado. “Es decir, la base de todo está en el impago que hizo el Ayuntamiento de Jerez y Mamen Sánchez a la empresa auditora y eso fue por lo que la empresa no le daba la información al Ayuntamiento, porque no le pagaba a la empresa”, ha concluido Espinar.

Además, ha desvelado que el Ayuntamiento, por su parte, respondió a la empresa acusándola de no haberle dado “la información durante dos años. Nada que ver con que hayan desaparecido las cuentas”.

“Unos dicen que no hacen el trabajo y los otros dicen que no le pagan, no se habla de la desaparición de las cuentas. Por lo tanto, llevan cuatro años mintiendo porque nos han llegado a decir que el PP hizo desaparecer las cuentas y que la auditora externa es incapaz de reconstruir las cuentas y ahora nos encontramos en la cuenta general de 2017 la contabilidad de Ajemsa”, ha criticado.

Ante esta situación, Espinar ha exigido a Mamen Sánchez que “pida perdón al PP” porque “han estado mintiendo a sabiendas y utilizando para ello organismos del propio Ayuntamiento”. En este punto ha recordado que “se llegó, incluso, a convocar una comisión de transparencia para llevar este asunto al juzgado. Es bastante sorprendente que esto fuese en marzo a la comisión de transparencia con un informe en el que se hablaba de la desaparición de las cuentas. Eso fue en marzo de 2019, justo antes de las elecciones”. Sorprendente, según la versión del PP, porque en un correo electrónico de enero de 2019 ya se adjuntaba el balance de Ajemsa.

“Son unos mentirosos y sinvergüenzas. No se puede convocar la Mesa de Transparencia para llevar al PP al juzgado cuando tú tienes la contabilidad desde dos meses antes. Le pido que pida disculpas y se vaya porque Jerez merece una persona que esté a la altura de la ciudad y no una que mienta con descaro. Que vayan ahora al juzgado”, ha dicho. Por todo ello, Espinar ha lamentado que se haya intentado desde el PSOE “urdir una trama contra el PP que era todo una farsa y desde el PP hoy esa burbuja la acabamos de explotar”.