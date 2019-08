El gobierno afirma que el PP miente sobre la contabilidad de Ajemsa

Tras las manifestaciones realizadas por Jaime Espinar, relativas a las cuentas y a la contabilidad de 2014 de Ajemsa, el gobierno municipal ha querido dejar claro que “quienes están mintiendo sobre este particular son los miembros del PP”.

El gobierno ha apuntado que “nada más hay que acudir al informe de la Intervención municipal obrante en la cuenta general para comprobar que la única realidad es que Ajemsa fue liquidada por el gobierno del PP sin cerrar sus cuentas y que, incluso tras los trabajos realizados por la empresa Hispacontrol, sigue faltando información contable”. El gobierno ha llamado la atención también sobre el hecho de que el interventor municipal en su informe dedica “una parte bastante extensa de su contenido a las omisiones e irregularidades existentes en la contabilidad de Ajemsa”.

En este caso, señalan que destaca como ejemplos conclusiones como por ejemplo, en la página 11, en la que el interventor afirma lo siguiente: “Respecto a los entes dependientes, como se ha venido informando en cuentas de años anteriores, es una importante limitación la carencia de contabilidad cerrada, completa y debidamente tramitada de la empresa municipal Ajemsa”.

Otro ejemplo, según la versión del ejecutivo local, es que este informe del interventor en la conclusión que efectúa en la página 13, entre otras tantas, expresa que “la importancia de las limitaciones y omisiones hace que no sea posible la reconstrucción global de la situación contable y patrimonial de la entidad en el momento de la disolución y extinción, ni la obtención de registros con el grado de fiabilidad exigible ni la atención de obligaciones con terceros ni la realización de cobros pendientes, incurriéndose ya en situaciones de prescripción”.

Por todo esto, el gobierno municipal pide a los miembros del PP que “dejen de intentar manipular la realidad con el único fin de intentar taparla, cuando el informe de la Intervención municipal lo que hace es ratificar con claridad lo que este gobierno ha venido manifestando respecto a las irregularidades de la contabilidad de Ajemsa, lo cual va a ser puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas”.

La réplica del PP

Tras el comunicado emitido por el gobierno local, el PP ha reiterado que “el PSOE de Mamen Sánchez lleva 4 años diciendo que las cuentas habían desaparecido no que no estaban cerradas, porque sino el gobierno del PP no habría contratado el 8 de mayo de 2015 a una empresa auditora para hacerlo, a la que luego precisamente el PSOE no pagaba”.

Los populares han señalado que “no hay más que hacer repaso a la hemeroteca incluso más reciente para comprobar que el PSOE ha acusado en varias ocasiones al PP de hacer desaparecer las cuentas de Ajemsa y está claro que han mentido”. “Por mucho que hoy intenten confundir, no pueden evitar ocultar su gran engaño puesto que ha quedado demostrado que el PP no hizo desaparecer ninguna cuenta y que el PSOE de Mamen Sánchez lleva 4 años mintiendo”, han dicho.

Por eso, los populares entienden que el gobierno socialista “haya querido irse por las ramas y hablar de algo absolutamente diferente a lo que ha denunciado el PP. La información revelada por el PP deja claro que el PSOE ha mentido y ha estado acusando de forma falsa al PP”.