"Mis sensaciones son muy buenas. Animo a todo el mundo a que se la ponga. No me duele el brazo, y la gente no tiene que tener reparos a la hora de ponerse la vacuna". Son palabras de Esteban, el primer jerezano que ha sido vacunado contra el coronavirus en la residencia de mayores de La Granja este domingo. Tras ponerse la vacuna, Esteban preguntó emocionado "¿Ya está?", y los presentes en la residencia aplaudieron.

Tras recibir las primeras vacunas en el centro de mayores, tocó el turno a sanitarios del hospital de Jerez. Según ha podido conocer este medio, la intención era vacunar en esta primera jornada a profesionales de diferentes categorías en un dispositivo que se ha instalado en la carpa junto a las Urgencias. Salvador, médico, y Silvia, enfermera de Urgencias, han sido los primeros sanitarios del hospital que han recibido la vacuna este 27 de diciembre

Andalucía ha arrancado este domingo la campaña de vacunación Covid-19 en las ocho provincias andaluzas. Según ha trasladado el Ministerio de Sanidad, la comunidad autónoma recibirá un primer envío de 1.840 dosis que llegarán a primera hora de la mañana de este domingo y que se repartirán en las ocho provincias para el comienzo de su administración a los primeros grupos de riesgo integrados por personas mayores de residencias, personal sociosanitario y sanitarios de primera línea de Covid, como recoge la Estrategia de Vacunación de Andalucía.