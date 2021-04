Exigen que se investigue la llegada de ex tutelados desde Melilla

El Ayuntamiento de Jerez ha insistido en la necesidad de investigar la llegada de menores ex tutelados desde Melilla, y reitera así su denuncia de unos hechos que se vienen repitiendo periódicamente y que "necesitan de una respuesta integral desde la coordinación entre administraciones".

La delegada de Acción Social, Carmen Collado, ha mostrado la sensibilidad del gobierno local con la situación de estas personas, “a las que lamentablemente” no pudo darse una respuesta en términos de alojamiento, ni en el propio albergue en los centros colaboradores, como el Hogar San Juan, "al producirse una llegada imprevista a altas horas de la noche y no comunicada" de 15 menores ex tutelados procedentes, según su propio testimonio, de la ciudad autónoma de Melilla.

“No es la primera vez que ocurre y el origen de esta situación puede deberse a que estos días atrás han echado a la calle a 100 ex tutelados desde el centro de 'La Purísima' ubicado en la cuidad autónoma de Melilla. En el caso de estas 15 personas, llegaron al albergue perfectamente organizados y en varios taxis. Alguien les había dado las indicaciones necesarias, pero lamentablemente el centro no tenía capacidad en ese momento al no disponer de plazas disponibles. Ocurrió lo mismo en el Hogar San Juan, centro colaborador, que tampoco pudo acogerlos por las actuales limitaciones derivadas de la situación sanitaria, impuesta por la Consejería de Salud”.

“Ni el albergue municipal ni el Hogar San Juan podemos superar el cupo porque incumpliríamos la normativa y como servicio público tenemos que dar ejemplo en el respeto escrupuloso de las normas, debemos garantizar esta medidas para proteger a los usuarios y también al personal”, ha recordado Collado.

Desde el ejecutivo local se advierte de que se podría estar produciendo un efecto llamada si no se controlan estos flujos y desplazamientos incontrolados. “No sabemos cómo han llegado saltándose los cierres perimetrales, y con qué autorización, y nos preocupa mucho porque no es un hecho aislado, repetidamente nos están llegando ex tutelados que han pasado por ese centro de Melilla, con cartas dirigidas para que los alberguemos en Jerez, con promesas que no son ciertas, porque no siempre tenemos capacidad. Por eso, desde el Gobierno Municipal vamos a seguir denunciando y que se investigue qué está pasando, que se averigüe cómo es posible que estos jóvenes puedan llegar desde Melilla y desde otras provincias, porque se están saltando normas sanitarias y porque no tenemos capacidad. Es un problema que hay que abordar desde la cooperación de administraciones, tanto desde el Gobierno Central, como de la Junta de Andalucía, que en nuestro territorio es responsable último de la correcta atención a estas personas que tienen todo el derecho a ser atendidas y de recibir una atención integral desde todos los planos”.

Hay que recordar que la noche del pasado viernes llegaron a la ciudad un grupo de quince chavales ex tutelados, mayores de edad, provenientes del centro de menores ‘La Purísima’ de Melilla. Al no encontrar alojamiento tal como se ha mencionado, pasaron la noche al raso y sin mantas. La Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez Dimbali ha acogido en su sede a algunos de ellos de forma temporal y ha hecho un llamamiento a la solidaridad para que familias jerezanas los acojan en sus casas por unos días (teléfono: 617407082). Asimismo, denuncian nuevamente “la escasez de recursos municipales para alojamiento de personas sin hogar”.

Hay que destacar que ya son varias las familias que se han interesado en la acogida de estos chavales, e incluso hay una asociación que está tramitando un contrato de trabajo en Huelva para uno de los chicos. Otros de los ex tutelados se han marchado de Jerez ante la falta de acogida.