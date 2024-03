Fallece Juan Luis Bretón, el vasco que paseó al vino de Jerez por todo el mundo

"Si no hubiera sido de Bilbao, me hubiera gustado nacer en Jerez". Jerez siempre estará agradecida a Juan Luis Bretón, fallecido este Domingo de Resurrección, 21 de marzo, a los 87 años de edad tras toda una vida dedicada al sector bodeguero de la ciudad.

Persona entrañable y lúcida, además de un trabajador incansable, Bretón deja una profunda huella en su ciudad de adopción, en la que recaló a mediados de la década de los sesenta, cuando se incorpora a Williams & Humbert como apoderado general tras su paso por Londres, donde fue destinado en 1960 por el Banco de Bilbao, en el que inició su carrera profesional en su ciudad natal allá por 1952.

Desempeñó cargos de alta dirección bodeguera John Harvey & Sons en Jerez y Bilbao Wines en Londres hasta 1978, cuando asume la gerencia de Exportadores de Sherry y, en 1987, se hace cargo de la dirección de Fedejerez, la patronal bodeguera del Marco de Jerez hasta su jubilación en el año 2002.

Bretón se consideraba una persona con suerte, tanto por su llegada a Jerez como por su trayectoria profesional, su familia -estaba casado con Maritxell y tenía dos hijos y varios nietos- y sus amigos, que le darán este lunes su último adiós en la misa funeral que se oficiará a las 16.30 horas en la iglesia de San Benito.

Gran impulsor de la Fiesta de la Vendimia, de la que fue director doce años hasta su desaparición en 1991. En 1995 recibió la Cruz de Oficial de la Orden Orange-Nassau y en 2002 la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Alimentario del Gobierno de España.

A estos reconocimientos se unie el que le brindó el Ayuntamiento de Jerez en 2017 por su labor en favor de las Fiestas de la Vendimia, durante el que en la edición de 2023, tras su recuperación, impartió la Cátedra del Vino con motivo del 75 aniversario.

"Es un momento muy triste para Jerez y para mí personalmente", ha indicado el ex presidente del Consejo Regulador del vino de Jerez, Beltrán Domecq, cuyo padre José Ignacio Domecq fue el responsable del fichaje de Bretón para la bodega Williams.

Domecq, que coincidió con Juan Luis Bretón desde sus inicios en Jerez , ha lamentado el fallecimiento de "un gran profesional y una persona con una inteligencia colosal", además de un "hombre muy importante para el jerez, que ha aportado grandes cosas al sector y que estaba muy integrado en la ciudad".

El presidente de Fedejerez y del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, Evaristo Babé, ha destacado el optimismo y alegría que caracterizaban a Bretón, "una persona de verdad, de gran calidad, muy trabajadora, muy viajera y con una gran vinculación con Jerez". "Era una persona extrovertida, a la que le gustaba comer y beber, que ha disfrutado de la vida y que ha hecho muchos números y planes estratégicos pensando siempre en Jerez", ha añadido.

Efectivamente, Juan Luis Bretón se caracterizaba por su jerezanía, extremo que ha subrayado Luis García, ex presidente de Fedejerez en los años en los que se incorporó el ejecutivo vasco, al que el también ex presidente del Consejo Regulador del vino ha definido como "una persona fantástica y trabajador infatigable, con una capacidad de trabajo que he conocido en muy poca gente".

César Saldaña, actual presidente del Consejo Regulador, también ha mostrado su pesar por la pérdida de "una persona fiable, leal y cabal, sobre todo eso, cabal, tanto en lo personal como en la profesional, y que ha desempeñado un papel muy destacado durante muchísimo tiempo en el sector del jerez". "Es una pérdida tremenda; le debemos mucho porque ha sabido pilotar los cambios que necesitaba el jerez para adaptarse en casa momento", ha añadido.