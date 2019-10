Una de las últimas voces jerezanas de aquella época dorada de los tablaos madrileños, Fernando Gálvez ha sido enterrado hoy en la capital de España, donde residía desde hacía casi cincuenta años. El cantaor jerezano, de 79 años de edad, falleció en la jornada del pasado viernes de un infarto en su domicilio madrileño.

Fernando Gálvez Valencia (Jerez, 1940-2019) había nacido en el corazón del barrio de Santiago justo después de la guerra y era el séptimo hermano de una familia de diez. Como todos los chiquillos de la época, cantaba desde muy pequeño, en un barrio en el que las penas eran menos con cante. A principio de los años cincuenta ganó concursos de saetas y con quince años Tío Borrico tiraba de él para cantar, por sevillanas y rumbas, en aquellas noches eternas en la Venta Benjamín, Marival o La Pañoleta.

Tras realizar el servicio militar se marchó a Madrid, recomendado por Manolo Caracol, que le había visto cantar en una de sus visitas a la Feria de la Vendimia."Fíjate quiénes eran los que estaban en el cuadro en aquella época: El Sordera, Diamante Negro y Gaspar de Utrera. O sea que no eran moco de pavo, eran cantaores de órdago. También estaba Cepero. Allí canté un poquito por bulerías y me coloqué. Así estuve quince años, y Caracol me decía 'Mi Gálvez, intocable'. Cuando él murió en 1973, aquello lo cogieron los hijos y yo ya no me encontraba a gusto porque iban cambiando la fisonomía del tablao. Trabajé en Torresbermejas y Las Brujas, pero no me gustaban, y entonces me metí en el Café Chinitas, donde estuve 25 años", explicaba en una entrevista que le realicé en 2013.

Allí en la capital se estableció y vivió durante casi cincuenta años, consiguiendo ser uno de los cantaores más señeros en el arte de cantar pa bailar. Recorrió el mundo entero llevando siempre la bandera del cante de Jerez y escuchando a los más grandes del flamenco.

Discográficamente solamente realizó dos grabaciones en solitario, una en 1974 'Cante de mi tierra', con Benzo Records, y otro con Polygram años más tarde. También pasó por el estudio en 1970, de la mano de Manuel Ríos Ruiz, para grabar junto a Sordera, Romerito, Terremoto, Agujetas, Vicente Soto y Manolo Sanlúcar, 'Flamencos de Jerez'.

En 1974 la Cátedra de Flamencología le concedió la Copa Jerez durante la celebración de la VIII Fiesta de la Bulería, una cita en la que actuó cuatro veces, la primera en 1967 coincidiendo con su primera edición.

En 2009 realizó su último recital como profesional en Jerez, concretamente en la Peña Don Antonio Chacón acompañado a la guitarra por Pedro Carrasco 'Niño Jero'. A partir de entonces se apartó de los escenarios, porque como él mismo reconocía "soy de los que pienso que una retirada a tiempo es como una victoria".

Su hermano Lorenzo Gálvez 'Ripoll' se encuentra preparando una misa en su honor dentro de unos días, misa que pretende celebrar en su barrio, en la Iglesia de Santiago. Descanse en Paz Fernando Gálvez Valencia.