Fallo en el reloj de la plaza del Arenal tras el desmontaje de la noria

El 'Reloj de Losada' fue reparado e instalado nuevamente en la plaza del Arenal el pasado mes de abril, tras un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jerez y el Clúster Turístico, que costeó su recuperación. Se recuperó así este reloj-farola que fue el primero instalado en España, concretamente en el año 1853.

A pesar de su historia, la falta de protección parece que ha sido la causa de que el reloj presente en estos momentos un pequeño fallo. José María Galisteo, cuyo taller se encargó de la reparación tras años parado, explica qué es lo que ha podido ocurrir. "Un cliente me ha dicho que durante el desmontaje de la noria ha sufrido un golpe. Yo no estaba al lado de testigo pero, claro, no tiene explicación que el reloj vaya funcionando perfectamente y, tras desmontar la noria, falle". "Parece que una de las caras del otro lado estaba tocada", afirma, señalando que desde el propio Clúster lo habían avisado también.

Como artesano restaurador de relojería, Galisteo muestra su enfado por lo ocurrido: "Mira que dijimos que lo protegieran al máximo, que le pusieran algún alcorque, una reja o, incluso, un arriate de esos de hierro con el logotipo del Ayuntamiento Jerez, pero nada, se ha quedado ahí al aire".

"Tengo que subir arriba a ponerlo en hora y ajustarlo pero no iba a hacerlo hasta que acabasen con el desmontaje de la noria", explica. Confía, no obstante, que el daño no sea grande: "Espero que no haya afectado a nada pero tiene guasa porque, incluso, la cinta roja de plástico que ponen para que no pase la gente estaba amarrada al reloj, un reloj tan importante y que no esté cuidado...".

"He visto que sigue andando pero está descuadrada la hora, lo demás funciona perfectamente. Aun así miraré si hay algún golpecito en el hierro que haya provocado esto porque eso al darle un movimiento brusco se desconecta y vuelve a enganchar", asegura, reivindicando más protección para el reloj porque, incluso, "llamaría más la atención así. Hay que protegerlo porque es un reloj único en España".