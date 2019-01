Aquella rosa celeste

El investigador y coronel jerezano Felipe Alonso del Puerto vuelve a la carga. Y lo hace por una razón de peso: contar la historia del cuartel de la Asunción, que se ubicó en los terrenos de la finca llamada ‘La rosa celeste’.

Hace más de un año que el autor presentó el libro ‘El cuartel Fernando Primo de Rivera, del Tempul o de la calle de la Sangre’ (Editorial Tésera), inaugurado en 1917, primer cuartel como tal que tuvo Jerez, que se cerró en 1992. Pero hubo un segundo, el de la Asunción, del que Alonso tenía pendiente contar su historia y que da nombre al libro ‘El cuartel de Nuestra Señora de la Cabeza’ (Rhode Island).

Después de la guerra civil vino a Jerez el regimiento de infantería de Nuestra Señora de la Cabeza, que se encontraba en la Asunción, lo que hoy es el campus. “Siendo yo de infantería, y de Jerez, si había escrito sobre el cuartel de caballería del Tempul, tenía que hacerlo del de infantería”, confiesa Alonso. Un trabajo, presentado días atrás, “relativamente fácil, ya que al ser un cuartel moderno, que empezó a construirse en los 50 y terminado en los 60, pues muchas personas lo han conocido y me han aportado numeroso material para escribir esta historia”.

Un título que está dividido en tres partes. Primero, desde que llegan las tropas de infantería fijas en Jerez en 1870;la segunda, desde la construcción de este cuartel hasta que se marchan las tropas de infantería en 1960 y viene una compañía de paracaidistas; y una tercera parte que es el traslado del regimiento que estaba en el Tempul, el regimiento de artillería 74, hasta que se marcha a principios del siglo XXI a El Copero, a Sevilla.

A principios de enero de 1960 se entrega la primera parte del cuartel de la Asunción. Allí se trasladan también las tropas que estaban en los locales que tenía la antigua estación de pequeña velocidad del tren, en la zona de Madre de Dios, como el regimiento de infantería mixto 82. El cuartel cierra sus puertas un 30 de marzo de 1996.

“Las tropas en Jerez siempre vivieron en precario, en zonas como cascos bodegas, que hacían de cuartel. Hasta que se exigió por parte de las autoridades militares a las civiles unas instalaciones más decentes y se empieza a construir el del Tempul, en 1890”. Son los dos grandes cuarteles que ha tenido Jerez, los del Tempul y la Asunción, luego ya estuvieron el del Tinte, el de la calle Pajarete y Conocedores.

“Cuando derribaron el cuartel de la Asunción, me dio mucha pena. Sobre todo porque tenía mi corazón repartido entre el de infante y el de jerezano. Me dolía que en mi pueblo no quedara ni rastro del ejército. Aunque también es verdad que pasó lo mismo que con el Tempul, que se estaba cayendo a pedazos. Es como ver a un familiar que empeora en su enfermedad”, apunta.

El autor está trabajando ahora en una crónica sobre el siglo XX y en una obra sobre la historia de la Semana Santa y cómo se debe entender ésta.