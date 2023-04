Felipe Morenés habla de la visita del Rey a la Maestranza de Ronda: "Ha sido un acto emotivo, bellísimo"

El Rey visitó ayer la Real Maestranza de Caballería de Ronda, institución cultural sin ánimo de lucro dedicada a la conservación, difusión e investigación de su patrimonio histórico, artístico y documental, a la promoción cultural y a la enseñanza. En el acto estuvo el jerezano Felipe Morenés y Giles, marqués de Villarreal de Burriel.

Lo ha hecho con motivo de la celebración del 450 aniversario de la fundación de la institución, de la cual es Hermano Mayor. El Rey Felipe ha visitado además de la biblioteca, escenario de la Junta con las demás Reales Maestranzas, la sala de investigación del archivo y el salón de grados, donde Su Majestad ha firmado el libro de honor.

"El Rey estaba muy contento porque fue muy bien recibido, había bastante público en la puerta y él se acercó y estrechó las manos. Después se dirigió a la biblioteca grande donde estábamos todos los maestrantes que quisimos ir, la junta de gobierno de la Real Maestranza de Caballería, y los cinco tenientes de las cinco Maestranzas de España (Sevilla, Ronda, Granada, Valencia y Zaragoza)", declara Morenés.

Tras presenciar una demostración de la Escuela de Equitación, Rafael Atienza, Marqués de Salvatierra y Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza rondeña, acompañó al Rey en el recorrido por los museos junto a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; Jesús Aguirre Muñoz, presidente del Parlamento de Andalucía; Pedro Fernández Peñalver, delegado del Gobierno en la Junta de Andalucía; María de la Paz Fernández Lobato, alcaldesa del Ayuntamiento de Ronda; Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa; José Francisco Salado Escaño, presidente de la Diputación Provincial de Málaga; y Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga.

"El Rey dio las gracias por la labor realizada por la Maestranza de Ronda en el sentido de actualización sin perder las características propias de una entidad de nobleza tan antigua. Actualización desde el punto de vista cultural, de estudios históricos y desde el punto de vista de que la Maestranza tiene una Escuela de Caballería y da títulos muy importantes", remarca el jerezano.

Morenés detalla que el Rey pasó a un cuarto de investigación "y allí fuimos desfilando y dándole un saludo. También hubo una exhibición ecuestre de muchísima calidad y había muchos escolares que lo recibieron con una ola". El jerezano remarca que "una de las evoluciones que se hicieron con los caballos están en un libro jerezano escrito por Bruno José de Morla. Me gustó que se utilizara".

Morenés destaca la "espontaneidad" del Rey, que no dudó en acercarse a los escolares y saludarles durante un buen rato. "Felicitó a los jinetes de la escuela, entró en el picadero, donde estábamos y hubo un cóctel. Fue un acto emotivo, bellísimo. El saldo es muy positivo de la visita real y se le agradece a su Majestad", añade.

"La Maestranza sin el Rey no existe. El origen de ellas fueron cuerpos de caballería de combate que se pusieron por los nobles al servicio de la Corona. Para mí es muy bonito porque mi familia es rondeña y mis tres hijos son maestrantes. Es muy encomiblae la labor realizada por el teniente de hermano mayor, Rafael Atienza", remarca Morenés, quien añade que "ha sido el tercer Rey que saludo en la Maestranza. He estado con el Conde de Barcelona, después con Don Juan Carlos y ahora con Don Felipe. He departido con los tres últimos monarcas. Es muy bonito".