El balance de la Feria de Jerez del PSOE: casetas "privadas", "aguas fecales" y "pérdida de espontaneidad"

El grupo municipal socialista ha realizado un análisis de la Feria del Caballo 2024 cuyas conclusiones han sido expuestas a modo de balance por su portavoz José Antonio Díaz. "Nuestra Feria del Caballo es la mejor feria del mundo. Es una realidad. No se puede comparar a ninguna otra, y esto ha sido y será siempre gracias al esfuerzo de los jerezanos a lo largo de nuestra historia. Un real de la Feria único. Un alumbrado genuino. El flamenco, el vino y el caballo, una combinación perfecta junto a la forma de ser del jerezano”, señala el portavoz socialista.

"Ahora bien, aunque el gobierno de Pelayo se empeñe en ocultarlo, este año se han producido incidencias y no podemos ni debemos mirar para otro lado porque la Feria del Caballo ha perdido espontaneidad y libertad. Y no compartimos ese balance triunfalista de la alcaldesa, ni sus afirmaciones de 'que poco a poco se va recuperando la esencia de la Feria'. Nos preguntamos: ¿Qué entiende Pelayo por esencia?", lanza el socialista.

"Para la alcaldesa la esencia de la Feria, ¿son las 'casetas privadas' con la excusa de socios, reservas y aforos? Mesas y sillas en medio del paseo, reparto de propaganda de consumiciones de la caseta del PP como si Jerez fuera Magaluf, carteles o pizarras anunciando comidas o rebujitos, invadiendo los paseos, ¿todo esto es esencia de la Feria?”, pregunta el concejal socialista.

Díaz añade: “Quizá la señora Pelayo no ha visto las aguas fecales en el recinto ferial con barrizal incluido, por no haber limpiado la red de saneamiento antes de la Feria, o el albero como un patatal más cercano a un campo de minas, que parecía arena de playa o las vallas publicitarias dentro de las casetas”.

“Parece que García-Pelayo se niega a escuchar las quejas de los jerezanos por la frecuencia de los autobuses en Feria, con tiempos de espera de más de una hora. ¿Por qué? Por la falta de conductores y averías de los autobuses por los impagos del gobierno municipal. O los aparcamientos gratuitos, que no lo son porque en cualquier momento aparece una persona pidiendo dinero por aparcar", continúa el portavoz socialista.

José Antonio Díaz señala otras "incidencias" de la Feria "que el gobierno de Pelayo se niega a ver". “El Punto Violeta a partir de las 00:00 no existía, pero según el gobierno de Pelayo no ha habido incidentes, cuando en realidad hemos conocido, por el momento, dos casos de agresiones sexuales y dos casos de violencia de género”, denuncia el portavoz local.

Díaz lamenta "la ausencia de autocrítica" del gobierno de Pelayo: “El gobierno del PP se niega a reconocer que la Feria no puede ser al estilo de un restaurante de cualquier punto de la ciudad desplazado al recinto ferial, imponiendo las reservas y limitaciones de aforo por las que un vigilante te dice si entras o no: esa no es la Feria de Jerez”.

Propuestas para la edición 2025

“Nosotros ya estamos en modo Feria 2025. Por ello consideramos que es necesario mejorar la ordenanza municipal para que nuestra Feria continúe siendo una Feria abierta a todos y todas, conservando nuestras tradiciones, pero sin excluir a nadie”, anuncia José Antonio Díaz.

El PSOE propone "habilitar en Feria un portal de transparencia donde cualquier ciudadano o ciudadana pueda denunciar con imágenes los incumplimientos de las casetas y se pueda actuar con inmediatez. Todo ello consensuado con todos los sectores sociales y económicos de la ciudad que a lo largo de todo un año van preparando cada edición de la mejor Feria del mundo, nuestra Feria, la Feria del Caballo”, concluye Díaz.