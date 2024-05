Finaliza el rodaje de 'Tierra de nadie', el thriller de Albert Pintó rodado en Jerez, Cádiz y San Fernando

Albert Pintó acaba de finalizar el rodaje de 'Tierra de nadie', un thriller de suspense de uno de los directores de las series de renombre internacional 'La Casa de Papel' y 'Berlín' y del reciente éxito de Netflix Original 'Nowhere'.

Protagonizado por Luis Zahera (As Bestas), Karra Elejalde (Mientras dure la guerra) y Jesús Carroza (Modelo 77), la película cuenta también en su reparto con Emilio Palacios, Vicente Romero, Paco Mora, Antonio Gil, Antonio Gómiz, Paula Díaz, Tamara Casellas, Mona Martínez, Jero Medina y Damián Alcázar.

'Tierra de nadie' es la historia de tres viejos amigos: un narco, un guardia civil y un depositario judicial, que tendrán que poner a prueba su amistad. El traslado rutinario de un yate incautado a un peligroso cártel se convierte en una aventura entre la vida y la muerte. Una original y sorprendente historia escrita por Fernando Navarro (Verónica, Bajo cero), acerca del tráfico de drogas que reina en la provincia de Cádiz.

Está en manos de la productora 'Esto también pasará' (La Familia Benetón, Sin ti no puedo, Lobo Feroz, De Caperucita a loba, La Navidad en sus manos, Ya no quedan junglas adonde regresar), liderada por el gaditano Álvaro Ariza, en coproducción con Glow (El sueño de la sultana, Buñuel el laberinto de las tortugas, Me he hecho viral) y con la mexicana SDB Films (La Navidad en sus manos, Sin ti no puedo, La Octava Cláusula).

La película, una de las más esperadas del año que viene, se estrenará en 2025 en España de la mano de Sony Pictures, cuyas ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.

El rodaje, ha tenido lugar en su mayo parte en diferentes localizaciones de la provincia de Cádiz (en Cádiz capital, San Fernando y Jerez) y continuando posteriormente en la Comunidad de Madrid.

Sinopsis

Esta es la historia de tres amigos. Mateo el Gallego, un heróico -a su pesar- guardia civil, Juan El Antxale, un pescador convertido en narco por la mala suerte y en el paro, y Benito el Yeye, un resignado e inteligente depositario judicial siempre a medio camino entre la ley y la delincuencia. Tres amigos separados por un lugar, Cádiz y un momento, el presente. Atrapados los tres entre el abandono de las instituciones, el violento e imparable ascenso del narco en la provincia y el peligroso aumento del descontento social. Tres amigos atrapados en un polvorín que pondrá a prueba su amistad.

Una producción de Esto también pasará, Glow, En tierra de nadie Films AIE y SDB Films, con la participación de Prime Video, RTVE, Canal Sur, Mogambo y Crea SGR, en asociación de Film Factory y con el apoyo del ICAA. Distribuida por Sony Pictures.