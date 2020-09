La Flampa dice que así no se podrán abrir los centros y acusa al Consistorio de “vender humo”

La Federación Local de Ampas de la ciudad (Flampa) ha dejado claro en un comunicado que en caso de no solucionarse en los próximos días este asunto, “no se pueden abrir los colegios”. Así de contundente ha sido esta institución tras las últimas reuniones con representantes municipales, reuniones que “no han servido para nada”.

Desde la Flampa se informa que “este problema está presente desde marzo del 2020, cuando se le presentó en el Consejo Escolar Municipal a nuestro delegado, se le recordó en julio y ha tenido dos meses para solucionar este problema si es que el Ayuntamiento no tenía medios para ello”.

Por ello, piden “personal adicional que cubran las mañanas y que la plantilla existente hasta ahora siga en su horario de tarde habitual. Incluso que se aumente debido a que se usarán más aulas para poder llevar a cabo la distancia social indicada para evitar los contagios. Así que es necesario aumentar el personal de limpieza de la tarde y añadir nuevo personal por la mañana en cada centro educativo a ser posible durante un mayor número de horas distinto al que por ahora nos ofrece el Ayuntamiento como solución (2 horas por centro)”.

“Consideramos que la limpieza y desinfección en horario lectivo-prosigue el comunicado- debe tener como finalidad evitar el contagio mientras el alumnado y los docentes se encuentran en el centro. Como bien indican las instrucciones dadas por la Consejería es fundamental para prevenir el contagio la limpieza y desinfección de las instalaciones educativas”.

Así las cosas, desde la Flampa se solicita al Ayuntamiento que “proponga una solución satisfactoria a este problema, de lo contrario no se podrán abrir los centros por falta de seguridad. No aceptamos excusas, sólo aceptaremos una solución viable….que no nos vendan humo. Si el día 10 de septiembre los colegios siguen en esta situación, consideramos que no será posible abrirlos, porque no habrá seguridad para nuestros hijos e hijas. Necesitamos la implicación del Ayuntamiento”.