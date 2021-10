Una competición "más de ingeniería que de coches"

"Es una competición de ingeniería más que de coches" , subraya Daniel López, director técnico de Fórmula Gades , que explica que en la Fórmula Student "se valora que el monoplaza sea fiable, que tenga unas bases firmes y no estén las cosas hechas porque sí. Lo principal es que cada año cambia el chasis para que no estés tres o cuatro años con el mismo, y eso te obliga a cambiar o ajustar todo lo demás. Por ejemplo, las suspensiones las puedes mantener pero al cambiar el chasis hay que ajustarlas de nuevo. Se trata de demostrar que el monoplaza es nuevo y mejor que el anterior ".

Jerezanos en el equipo y ayuda del Circuito de Jerez. Fórmula Gades cuenta con jerezanos en sus filas, tanto ingenieros como estudiantes del Campus de Jerez. Además, las pruebas en pista se realizan en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, con el que acaba de renovar el acuerdo de patrocinio para la cesión de la pista. El equipo se divide en una parte técnica con varias secciones: aerodinámica, motor, electrónica, chasis, suspensiones, dirección y frenos y hay otra parte dedicada al marketing y la búsqueda de patrocinadores.

El piloto ha de ser un estudiante de la universidad. Como el reglamento especifica que todos los integrantes del equipo han de ser alumnos de la universidad, "no podemos buscar un piloto de fuera. Uno de los motivos por los que no hay carreras es porque no somos pilotos profesionales y hay riesgo. El año pasado teníamos un compañero que competía en rallies". Cuando no hay nadie con experiencia, el Fórmula Gades tira de meritocracia: entre los que más se hayan destacado por su trabajo se hacen pruebas en el karting de Conil para comprobar las dotes de pilotaje y ahí se elige.

Se necesitan 20.000 euros:cualquier ayuda, bienvenida. Para fabricar un monoplaza se necesitan unos 20.000 euros. el Fórmula Gades cuenta con la ayuda de la UCA, que además cede sus instalaciones para fases de la construcción del monoplaza como el fresado o los tornos. El resto se realiza en la nave cedida en El Puerto, donde el equipo ha construido un horno para fabricar las piezas de fibra de carbono. El Fórmula Gades está buscando, además de dinero, patrocinadores que aporten materiales, que puedan fabricar las piezas que los universitarios diseñan para el monoplaza. En cualquier caso, el presupuesto del equipo de la UCA es inferior a la media de las universidades participantes;en lo alto de la escala estaría la universidad alemana que incorpora tecnología patrocinada por Mercedes AMG que, tras implementarla en un monoplaza universitario, si resulta exitoso la incorpora a su modelo de negocio.