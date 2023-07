"La Fundación López Mariscal me ha devuelto la vida. José Luis es mi ángel"

Laura Sambruno vuelve a caminar. Un accidente de tráfico en 2012 marcó un antes y un después en su vida. Tenía 19 años y un desplazamiento y rotura de vértebras de la zona lumbar le comenzó a provocar una serie de dolores que se fueron incrementando con el tiempo, hasta que un día, impartiendo una de sus clases de tenis, se le durmieron las piernas.

Se inició en 2021 un periplo de "operaciones con fracaso en el SAS", que le dejaron en una silla de ruedas. "El médico que me operó me dijo que ya no podía hacer nada más porque había acabado el año de convenio con el SAS, que me mandaba a la Unidad del Dolor. No me podía operar más. Pedí una segunda opinión en el SAS, en el hospital San Carlos de San Fernando, y me dijeron lo mismo, que ya no se podía hacer más".

Acudió a pedir otra opinión y tras una serie de pruebas le confirmaron que los tornillos que le habían colocado en el SAS, "se estaban saliendo" y que había daño y compresión en las raíces de la L5 que van a las piernas. La operación costaba 30.000 euros y Laura comenzó a hacer una campaña de recaudación de fondos.

"Mi vida ha sido un infierno, he tenido hasta intento de suicidio porque ya no podía más", confiesa la jerezana, madre de dos niños. Decidió llamar a la puerta de la Fundación López Mariscal, de José Luis López 'El Turronero', para así agotar todas las vías de conseguir el dinero para operarse. "Me dijeron que acudiera un día allí y me reuní directamente con José Luis. Le expuse mi caso y me preguntó si el médico de Sevilla que me iba a operar era el mejor. Le contesté que era muy bueno. Me dijo que me ayudaría y que él se pondría en contacto con un médico de Madrid. Y así hizo", cuenta la jerezana.

El pasado 8 de abril la vida le cambió a Laura. Tras una intensa operación "he vuelto a vivir". "Cuando me llamaron para ver a un médico en Madrid me mandaron infinidad de pruebas y vieron que además tenía una hernia que me empujaba la médula... Es que sigo alucinando con todo", recuerda Laura.

"He recuperado la movilidad. Yo antes no sentía mis piernas y cuando desperté de la operación ya tenía sensibilidad en mis pies, ¡en mis pies! ¡Sentía mis pies! Fui la mujer más feliz del mundo porque podía mover mi pie. ¡Movía los dedos de los pies! Ha sido un milagro, un milagro", declara la jerezana emocionada.

Ahora, agarrada de un familia, puede pasear y el dolor constante ha desaparecido. "Anímicamente ha sido un cambio radical, no sé cómo explicarlo. Estoy súper feliz. El otro día el decía a mi madre que era como si ahora respirara mejor, como si me entrara más aire... Es sentir alivio total en mi cuerpo. Antes de operarme ya no salía de mi cama y José Luis me ha devuelto la vida. Es mi ángel", confiesa.

La Fundación se ha hecho cargo de la operación pero Laura necesita ahora mucha rehabilitación. "La Fundación ha hecho mucho por mí, pero ahora debe seguir ayudando a más gente. Yo vuelvo a pedir la colaboración ciudadana para recaudar fondos y así pagarme la rehabilitación, una etapa dura pero muy necesaria". Tiene abierto un perfil en Facebook (Ayuda a Laura a volver a caminar) en el que va explicando los avances en su recuperación y las formas en las que poder colaborar.