La jerezana Laura Sambruno pide ayuda para volver a caminar

A Laura Sambruno la vida le dio un giro tras sufrir un accidente de tráfico en 2012. Tenía 19 años y toda una vida de pasión por el deporte por delante. Un desplazamiento y rotura de vértebras de la zona lumbar le comenzó a provocar una serie de dolores que se fueron incrementando con el tiempo, hasta que, un día, impartiendo una de sus clases de tenis, se le durmieron las piernas.

Se inició en 2021 un periplo de "operaciones con fracaso en el SAS", que la han dejado en una silla de ruedas. "El médico de Asisa que me operó me dijo que ya no podía hacer nada más porque había acabado el año de convenio con el SAS, que me mandaba a la Unidad del Dolor. No me podía operar más. Pedí una segunda opinión en el SAS, en el hospital San Carlos de San Fernando, y me dijeron lo mismo, que ya no se podía hacer más".

A pesar de la medicación que le suministraban en la Unidad del Dolor, nada le calmaba. Laura decidió entonces ir a la Clínica Beiman, donde el doctor José Luis Barbeito, tras una serie de pruebas, le dijo que los tornillos que le habían colocado en el SAS, "se estaban saliendo y hay daño y compresión en las raíces de la L5 que van a las piernas. Él me ofrece operarme para ponerme prótesis, los tornillos desde el abdomen y descomprimir todo lo que está comprimido. Me calmaría además gran parte del dolor que padezco. Una operación que cuesta 30.000 euros, en Sevilla, en la Clínica Sagrado Corazón. No la podemos pagar y necesitamos ayuda par conseguirlo".

Jerezana, madre de dos pequeños de 4 y 7 años, esta situación le ha truncado sus sueños laborales y deportivos, ya que ha practicado diferentes deportes como fútbol (en el CD Guadalcacín); natación en el Jerez Natación Máster y tenis. Pero, sobre todo, el deseo de disfrutar de la crianza de sus hijos y volver a ser ella.

Cómo se puede colaborar con Laura

Todas las personas que deseen colaborar con Laura pueden realizar un Bizum en los números: 638 17 09 03; 676657342, 675447686, 658149081 o a través del número de cuenta de ES37 1465 0260 61 2042839509.