La Fundación Savia, "con vocación de servicio a la sociedad, fundamentalmente a la rural"

Dicho y hecho, "nos dijimos que por qué no creábamos esa figura del Defensor de las Generaciones Futuras y se lo planteamos a la ONU, que nos respondió aplaudiendo nuestra iniciativa ".

Para ello, pone "un ejemplo muy gráfico: si permites hacer un pozo a 900 metros te estás cargando todo el acuífero y por tanto estás condenando a la gente que viene detrás. El sistema que siempre se ha seguido es usar los recursos naturales pero también aportas, un intercambio para que haya un equilibrio . Pero cuando se rompe el equilibrio no se piensa en mañana y la realidad es que hoy solamente pensamos en el hoy. Yo vivo hoy y ya está. De hecho, tenemos una sociedad cada vez menos solidaria".

Fundador del Sindicato de Obreros del Campo , creador de la Confederación Ecológica Pacifista Andaluza y la entidad Ecovalia -que ha promovido más de 20 años todo el sistema de producción ecológica siendo Andalucía un referente internacional -, Casero subraya que "nosotros en la Fundación a todo eso le hemos estado dando muchas vueltas, con muchos debates a muchos niveles, hemos estudiado por ejemplo el tema de los indígenas en Sudamérica, que cuando deciden una cosa debaten antes cómo le va a afectar a la séptima generación... Además, un patrono nuestro, Pepe Esquinas , que ha estado 30 años en la FAO, es uno de los grandes expertos en Biodiversidad y estos temas le afectan muchísimo, y nos dijimos que por qué no creábamos una figura que pueda intervenir en aquellas cuestiones que tienen unas consecuencias que trascienden al momento que vivimos".

Después, "en cada Patronato tenemos un invitado: para hablar de la educación vino la rectora de la Universidad de Granada ; para hablar de justicia vino el fiscal jefe de Justicia de Andalucía ; para el tema del cambio climático vino la que ahora es vicepresidenta de Transición Ecológica ; para derechos humanos, Federico Mayor Zaragoza ... Y en todos nuestros debates siempre salía el tema de ¿Qué estamos haciendo y qué le vamos a dejar a generaciones futuras? Y algo que aprendí desde muy niño, en Marchena, es que cuando le preguntaba a las personas mayores que trabajaban en el campo o tenían tierras, les preguntaba ¿Por qué trabajas tanto? Y decían 'Paco, algún día lo entenderás. Yo pienso en mis nietos '. No me hablaban de sus hijos, hablaban de sus nietos. Había una mentalidad de que lo que tú hacías tenía consecuencias para el futuro", recuerda Casero.

Ejemplos

El agua. "El Guadalquivir, que es la esencia de Andalucía, los pantanos de regulación están al 24%. Estamos en una situación tan límite, de tanta emergencia que no somos conscientes, y seguimos pidiendo más agua. Repartimos agua pero no gestionamos. ¿Cuáles son las prioridades ante una emergencia? ¿Podemos ampliar la zona de regadío cuando no tenemos siquiera capacidad para abastecer lo que ya hay?"

El cambio climático. "El cambio climático es una realidad cómo nos está afectando y aquí nos negamos a declarar la emergencia climática cuando países europeos ya lo han hecho. ¿Qué responsabilidad estamos teniendo? Todo esto hay que plantearlo".

Las altas temperaturas. "Hemos estudiado ciudades como Córdoba: el año pasado más de 40 días 40 grados. Eso está afectando a los cultivos, que cada vez necesitan más agua porque las temperaturas son mayores. ¿Estamos procurando cultivos adaptados a estas situaciones? Lo que estamos intentando la Fundación Savia es precisamente aportar en los debates serenos, en profundidad, y que sepamos dar respuesta no pensando solamente en el interés propio y tener una visión más amplia".

Las universidades. "En el tema de las universidades: ¿Seguimos echando gente fuera o tenemos que replantearnos qué profesionales necesitamos de aquí a 20 años? La formación profesional tiene que ser ya una prioridad, no tenemos cuadros medios. Parece que la humanidad termina con nosotros...".