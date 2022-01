Ganemos reclama al gobierno municipal la apertura inmediata del segundo centro comunitario de la Zona Oeste

Ganemos Jerez recuerda que "hace justo un año que el gobierno municipal anunciaba que Jerez contaría con un segundo centro comunitario en la Zona Oeste. Fue la propia alcaldesa, Mamen Sánchez, junto a la delegada de Acción Social, la que lo proclamaba en su visita a este equipamiento, la antigua sede de la Escuela de Idiomas en la calle Taxdirt. La alcaldesa aseguraba que este espacio se había podido recuperar y que estaba en buenas condiciones a la luz de las fotografías que ofreció el Ayuntamiento en su momento".

Se anunciaba entonces que este Centro Comunitario, al igual que el que ya viene funcionando en la Zona Sur, "ofrecería espacio a las actividades de inserción socio-laboral desarrolladas desde la estrategia Eracis en la Zona Oeste", explica la formación en una nota de prensa, en la que añade que "la alcaldesa manifestaba, expresamente, que 'también debemos dotar a la zona oeste de este centro comunitario, de este espacio de encuentro, de participación, también para los colectivos que están trabajando directamente con el Ayuntamiento... (…) un equipamiento municipal propio para su programación dentro de los objetivos de fomento de la inserción socio-laboral de la ciudadanía, prioritaria para el Consistorio".

"Y no sólo eso", continúa el comunicado, "sino que se aseguraba impulsar un equipamiento para 'todo lo que se está haciendo en el distrito Oeste, los programas de las asociaciones implicadas, la formación, espacios de reunión, o cualquier tipo de actividad relacionada', señalando que 'queremos que se pueda utilizar por toda la colectividad del distrito oeste y que sea un lugar para que también las asociaciones que están trabajando dentro del programa Eracis tengan esos espacios para dar formación a la ciudadanía".

Ganemos Jerez "no tiene conocimiento de que este centro esté operativo", por lo que va a llevar este asunto al pleno municipal. El objetivo es "conocer los motivos por los que el gobierno municipal, un año después de su anuncio, aún no ha abierto y puesto en funcionamiento el Centro Comunitario de la Zona Oeste". "No entendemos este enorme retraso, más aún cuando ha habido tiempo de sobra para su puesta a punto. Este Centro Comunitario debería estar funcionando y ser de utilidad a las vecinas y vecinos de la zona en actividades de inserción social. No es cualquier cosa", concluye Fernando Ojedo desde Ganemos Jerez.