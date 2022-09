Glam Fashion Experience: el primer evento de moda y marketing llega a Jerez

Petro Valverde, Beatriz Peñalver, Teresa Bass y María Valdés son algunos nombres del cartel de Glam Fashion Experience, el primer evento de moda y marketing que llega a Jerez el 29 de septiembre. Más de 15 ponentes, empresarios, marketers e influencers participan en este congreso, que tendrá más de 10 horas de formación con el objetivo de aprender de ventas online mientras disfrutan de un enclave único.

¿Quién está detrás de este evento? Quien conozca a la jerezana Ainhoa Rosado sabrá que hay pocos retos que no sean un éxito en sus manos. "Para todo el equipo de Fedra Agency ha supuesto un reto, hemos organizado el evento en menos de dos meses, estamos nerviosos y estresados, pero la recompensa valdrá la pena. Quiero ayudar, mi propósito es conseguir que vivan de sus negocios y dejen de sobrevivir. Además le sumamos vivir una experiencia única, conocer a referentes de cerca, almorzar en una viña, conocer el Museo de la Atalaya ¿algo más? Lo que se va a vivir allí va a ser único a nivel experiencial y estamos trabajando duro para ello", subraya Rosado.

Este evento, dirigido a personas que ofrecen servicios de marketing y empresarios del sector fashion, tiene como objetivo enseñar las últimas tendencias en marketing digital y estrategias de negocio para conseguir mejorar las ventas, la visibilidad y la comunicación.

Participan un total de 15 ponentes desde diferentes puntos de Europa, destacando nombres con Fer Claro, brand manager de CLARO Couture; Jorge García Magariños, CEO de The Extreme Collection, marca Premio Nacional de la moda; y Teresa Bass, influencer de moda. Entre todos los ponentes suman casi 2 millones de seguidores en redes sociales, por lo que el objetivo es la mayor repercusión online, poniendo a Jerez como epicentro de vanguardia y tendencia.

"La idea surge de las ganas de retomar los eventos tras el éxito de SUR Fashion Experience (iniciativa que le valió a Rosado y a su antigua socia el premio Ciudad de Jerez al Emprendimiento en 2017). Ahora que cuento con una comunidad que se ha ido forjando en pandemia, tenía ganas de ponerles cara, de abrazarnos, me siento afortunada de mis más de 600 alumnos, son empresarios luchadores que quieren crecer", declara la periodista experta en marketing digital.

"La duda era el formato, no me apetecía volver a las pasarelas, porque en estos años he sufrido de la mano de los empresarios la angustia de la pandemia. Ellos quieren que les ayude a vender, no hay más. Sin marketing no hay ventas. No quería ser yo sola las que les hable de esto, por eso he invitado a compañeros y empresarios referentes para que la formación, de más de 10 horas, sea memorable. Se van a ir con la cabeza echando chispas, con un millón de ideas para implementar en sus negocios. Los asistentes vienen de Canarias, Cáceres, Barcelona o Almería, de punta a punta para aprender, estoy desbordada por la emoción", subraya Rosado.