Gloria Vendimia, el éxito está en el trabajo

Donde antes se bailaba por sevillanas en la calle Medina 59, entre volantes y lunares, ahora se brinda con jerez, con camisetas que rezan 'papas aliñás', donde se reivindica 'mencanta Jeré', donde la amistad entre 'compares' es mucho más que amistad, con la sinceridad de 'no me enfado, pero me da coraje' y con un 'Sherry Kong' que se sube al Gallo Azul a cantar por bulerías.

Álvaro Rodríguez y Amaro de la Calle dan un paso más con su marca 'Gloria Vendimia' y abren las puertas de su tienda en pleno centro, porque aquí "la gente si no toca, no ve". Durante unos años han tenido el escaparate online, con un perfil de Instagram que con sus más de 13.000 seguidores ha conseguido llevar sus camisetas jerezaneizadas por todo el mundo. Ahora, a pie de calle abren una nueva etapa.

"Es cierto que la gente no nos lo pedía a gritos, pero ha coincidido todo para lanzarnos con la tienda física en el centro de Jerez, algo que siempre nos ha rondado. Nos dicen que todo el mundo nos conoce, y no es cierto, por fortuna aún hay gente que no sabe de nosotros y con la tienda pueden descubrirnos. Tenemos margen de crecimiento", declara Rodríguez.

En el mismo local tienen la tienda y el taller, por lo que si el cliente pide algo que no tienen en el perchero, se puede hacer en el momento gracias a su maquinaria nueva. "Esto nos permite estar mucho más cerca de la gente. De cara a la galería puede que crean que en poco tiempo hemos crecido mucho, pero te aseguro que hay mucho trabajo detrás, muchas horas y ayuda de la familia. Además ahora con la nueva maquinaria no dependemos de externos, lo hacemos todo aquí", subraya el jerezano.

"No somos empresarios, somos trabajadores de nuestra propia empresa. Somos dos amigos que son socios", remarca Rodríguez, quien lanza la mano a otras firmas: "Queremos que la gente que tenga una firma pueda tener su punto de venta aquí. Por ejemplo, tenemos artículos de 'Malacara', que es de Sevilla. Quien quiera, que se ponga en contacto con nosotros".

'Gloria Vendimia' vende camisetas a diario. Es su producto estrella y en el número uno está la de 'papas aliñás'. "En este tiempo también nos piden muchas sudaderas y se vende también muy bien los diseños de las fiestas de la vendimia. Tenemos muchos diseños de colaboraciones, diseños clásicos con los que empezamos, pero poco a poco queremos darle más identidad a nuestros productos", remarca Rodríguez. La identidad de Gloria Vendimia.