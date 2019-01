El Gobierno deniega el indulto a Carmen Martínez por el ‘caso PTA’

La condena de Carmen Martínez se basó en la perpetración de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación así como por cooperación necesaria en una malversación de caudales públicos por su participación activa en las decisiones irregulares que motivaron que se le concediera a una firma sevillana una bonificación económica en el precio de compra de una parcela municipal en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA) cuando no tenía derecho a esa cuantía.

Un hecho especialmente reseñable es que la Fiscalía se opuso en todo momento a que Carmen Martínez recibiera el referido trato de favor en forma de indulto , lo que viene siendo prácticamente una norma habitual en el ministerio público salvo en casos muy concretos y poco frecuentes. No en vano, mientras la Fiscalía se oponía a la concesión del indulto en junio de 2016, el Ayuntamiento de Jerez informó a favor de que se concediera este beneficio a la exteniente de alcaldesa y, en el momento de los hechos, delegada local de Medio Rural. Una plataforma se movilizó para ayudarla a este respecto . Por tal motivo desde el Consistorio, además de informarse de que padecía una grave enfermedad, se destacó que exdelegada ya pagó en su momento la mitad de la responsabilidad civil que le corresponde, cifrada en más de 61.000 euros. Por su parte la Fiscalía se opuso de forma firme considerando que es negativo para la sociedad trasladar un mensaje que se resuma en que “es posible delinquir prevaleciéndose de un cargo público” .

Según ha podido saber este medio, fue el pasado mes de diciembre cuando el Consejo de Ministros adoptó esta decisión, si bien la misma no se ha conocido en Jerez hasta el momento de elevar las correspondientes ejecutorias. Es decir, las comunicaciones que confirman lo decidido a las autoridades judiciales e instan a la persona condenada a acatar la sentencia y a presentarse en un centro penitenciario en el plazo que les haya sido otorgado.

Carmen Martínez: "Esto es peor que el cáncer. No puedes hacer nada"

Absolutamente destrozada. La exteniente de alcaldesa Carmen Martínez sobrelleva durante el anuncio de su próximo ingreso en prisión. Tras superar un cáncer aseguró a este medio que "esto es peor incluso que la enfermedad pues no puedes hacer nada. Contra el cáncer hay tratamientos, terapias... pero contra algo así no hay nada".

Desengañada por el hecho de que no se le haya concedido el indulto se muestra "hecha polvo, pero tanto por mí como por mis hermanas y el resto de mi familia. Es muy duro". Fue el pasado viernes cuando tuvo constancia de que el Gobierno había dicho "no" a su petición de indulto. Y se vino abajo. Poco a poco va sacando fuerzas de flaqueza y destaca que si algo tiene claro es que "cuando ingrese no voy a permanecer inactiva. Ayudaré a los demás. Estudiaré, intentaré que mi estancia allí sirva para algo".

Cabe destacar que Carmen Martínez ingresará en prisión por una pena de dos años y seis meses. Si hubiera sido seis meses inferior no debería de haber ingresado en la cárcel. Aún no sabe cuándo lo hará. Debe ser pronto. Hoy solucionará una serie de asuntos médicos tras haber sobrellevado su dura enfermedad y decidirá en qué centro entra. Lo más probable es que su estancia no se prolongue más de nueve o diez meses.