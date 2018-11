González Byass, elegida mejor bodega de Europa de 2018 en los premios Wine Star Awards

González Byass (Viñas del Vero, Bodegas Beronia y Tío Pepe) ha sido elegida como la mejor bodega de Europa de 2018 en los Wine Star Awards 2018, según informa la empresa jerezana en un comunicado. En concreto, el jurado de estos galardones, competición organizada por Wine Enthusiast, una de las publicaciones especializadas más influyentes de Estados Unidos, han destacado la trayectoria de esta familia de vino de origen jerezano a nivel mundial y, especialmente, de su expansión en Estados Unidos.

La apuesta por la elaboración de vinos singulares que expresen fielmente el terruño y la aplicación de técnicas artesanales y respetuosas con el medio ambiente han sido otros dos aspectos decisivos a la hora de alcanzar este éxito histórico para González Byass.

La bodega jerezana cuenta con reconocidas marcas como Bodegas Beronia (D.O.Ca. Rioja), Viñas del Vero (D.O. Somontano), Tío Pepe (D.O. Jerez), Cavas Vilarnau (D.O. Cava), Beronia Rueda (D.O. Rueda), Pazos de Lusco (D.O. Rías Baixas), Finca Constancia (Vino de la Tierra de Castilla) y Finca Moncloa (Vino de la Tierra de Cádiz). Desde su fundación en 1835, González Byass, dirigida actualmente por la quinta generación de la familia González, ha mostrado una clara vocación exportadora que le ha llevado a situarse en más de 100 países.

El presidente de González Byass, Mauricio González-Gordon, será el encargado de recoger este galardón durante la 19 edición de la gala anual de los Wine Star Awards, que se celebrará el 28 de enero de 2019 en Miami.

González Byass disparó sus ventas un 25 por ciento en su ejercicio fiscal, comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, hasta alcanzar los 260,5 millones de euros.

En concreto, la firma jerezana subrayó que las ventas en el exterior, unidas a la consolidación del mercado nacional, han permitido el incremento del nueve por ciento del resultado de explotación, hasta alcanzar los 12,6 millones de euros.