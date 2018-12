"Ser Gran Visir lo ha cambiado todo"

El pasado 27 de septiembre el Ayuntamiento desveló el nombre del Gran Visir de esta Navidad y desde entonces Rafael Mateos Lozano vive en una nube. El jerezano destaca por su trayectoria como reconocido deportista en la categoría de triatlón que ha ido compaginando con la labor social.

Está implicado en un proyecto de gran importancia como es el de la Fundación 'Donando Vidas' con la que ha conseguido muchísimos donantes de órganos en toda Andalucía gracias a las pruebas en las que compite y a todos los logros alcanzados.

–¿Cómo le propusieron encarnar al Gran Visir?

–Me entregaron una placa de la Fundación 'Donando Vidas' en el Ayuntamiento, y ahí Eduardo Rangel y la alcaldesa, Mamen Sánchez, me lo proponen. Aunque también me dicen que hay más candidatos. Me hacía mucha ilusión pero entendía que había muchas personas en Jerez que lo merecían, incluso más que yo. Así que estaba tranquilo. A la semana me llamaron y me comunicaron que era el elegido. Cuando me lo confirmaron me dio mucha ilusión, sobre todo por los niños.

–Precisamente el Gran Visir tiene varios encuentros con los niños: su cabalgata el 2 de enero, la entrega de cartas en el Alcázar (3 y 4 de enero), y por último la gran cabalgata del día 5.

–Es una ilusión bonita porque me encantan los niños. Tengo dos y para mí la Navidad es, junto con la Semana Santa, la mejor época del año. Siempre la cojo de vacaciones porque me encanta.

–¿Con qué disfruta más en Navidad?

–Siempre me han encantado los Reyes Magos y desde que salió la figura del Gran Visir tampoco he faltado a su encuentro con mis hijos. Me he comido largas colas en el Alcázar para que ellos entregaran sus cartas al Gran Visir y este año, pues mira... (Risas).

–Desde que le nombraron Gran Visir, ¿qué es lo que más le ha impresionado?

–He descubierto el fondo de la Navidad. Todo lo que busco es para y por los niños. También me impresiona el cariño de muchas personas, sobre todo el de los que han encarnado antes que yo esta figura. Debo remarcar el apoyo de Jesús Sánchez Linero, María Espejo y Marco Antonio Martínez. A diario me ofrecen su ayuda, me dan mensajes de ánimo y les agradezco todo lo que me están ayudando. Y con los tres Reyes Magos también me llevo muy bien. No puedo olvidarme de las hermandades del Soberano Poder y La Sed, más ayuda no me pueden dar, en todo. Van a estar conmigo en el Alcázar, en la cabalgata...

–¿Cómo lo está viviendo la familia?

–Desde el primer día muy ilusionada porque es una pasada. Todos quieren subirse a la carroza. Todo mi entorno se está entregando conmigo.

–¿Sueña ya con estar en su carroza el día 2 de enero?

–Sueño con ese día. Ya aparece en el calendario y te estoy hablando y me entra el gusanillo. Ver a tantos niños y poder darles alegría, los minutos que yo tendré con ellos en el Alcázar... Va a ser todo muy bonito y voy a dar todo de mí para que ningún niño se quede sin entregar su carta al Gran Visir.

–Está vendiendo pulseras solidarias y ha celebrado una cena benéfica, ¿qué más actividades ha programado?

–Hemos organizado el primer concurso de christmas del Gran Visir que se va a realizar en el Restaurante Hontoria el 23 de diciembre. Con todo esto y con la solidaridad de muchas empresas esperamos tener una gran cabalgata el día 2 y atender lo mejor posible en el Alcázar.

–¿Le ha cambiado ser Gran Visir?

–Ser Gran Visir lo ha cambiado todo. El año que viene ayudaré también a la persona que lo encarne y veré esa figura como un héroe, porque hacer todo esto tiene su mérito.