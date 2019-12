El hecho de que la Administración Trump haya comenzado a estudiar si incluye los vinos en su 'guerra arancelaria' con la Unión Europea ha provocado un cataclismo en el Marco de Jerez. No en vano, Estados Unidos es el cuarto mercado del jerez y, para colmo, uno de los más prometedores pues allí se venden vinos de alta gama.

Evaristo Babé, presidente de Fedejerez, manifiesta a este medio que "lamentamos que siga incrementándose por parte de EEUU la utilización de aranceles para sustanciar sus diferencias con la UE, haciéndole pagar a consumidores americanos y empresas europeas, que nada tienen que ver con la aviación, por un problema del sector aeronáutico. Que se barajen estos aranceles no es de recibo", destacó Babé. Valga recordar que esta 'guerra arancelaria' nace de la disconformidad de Trump por el apoyo recibido por Airbús de parte de la Administración de la UE. La americana Boeing no vive precisamente sus mejores momentos y teme que la competencia aeronáutica europea termine de hundirle. Lo cierto es que se trata de una guerra en la que el Marco de Jerez no tiene nada que ver pero tiene mucho que perder.

Evaristo Babé asegura, de forma literal, que "esto es una absoluta barbaridad, muy lamentable y muy grave. A nadie se le puede escapar que la guerra comercial que ha emprendido el señor Trump va a tener graves consecuencias en todo el mundo". "Se presenta -continúa- como un adalid de la libertad comercial pero ni mucho menos es así, pues a quien tenemos enfrente esa alguien que está distorsionando el libre comercio".

En muy parecidos términos se expresa el director general del Consejo Regulador, César Saldaña, quien destaca a este medio que "esta situación que se nos plantea tiene unos tintes muy preocupantes, pues hablamos de un mercado que no es solo importante, es que es el cuarto mercado de exportación de los vinos de Jerez. Pero es que además es un mercado de futuro, es decir, que cuenta con un inmenso potencial".

A este respecto destaca que "el consumo per cápita sigue subiendo, y además es de mucho valor añadido. Allí no vendemos marcas blancas, todo lo que se vende es producto premium y de marcas propias. Estados Unidos es un mercado de calidad y con una capacidad adquisitiva importante. Es fundamental".

El anuncio de esta subida de los aranceles (aún en estudio) ya ha supuesto un terremoto en los cimientos del Marco de Jerez. "Una medida de estas características sería extraordinariamente negativa y esperamos que no se confirme". Los responsables del Marco de Jerez ya han comenzado a moverse. "Estamos alertando a nuestras autoridades para transmitirles nuestra profunda preocupación y ver qué se puede hacer. La Administración Trump es poco receptiva a comentarios que vengan de más allá de sus fronteras. Nos queda confiar en que no se materialice. Habrá que esperar a mediados de enero para saber el rumbo que toma este mal asunto", concluyó César Saldaña.