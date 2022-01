Historia de unos zapatos muy jerezanos

En la tienda y taller de Abraham Zambrana todo es arte. A sus ya exclusivas piezas del callejón Cuatro Juanes, se suma una más, los zapatos pintados por el jerezano Juan Ángel González de la Calle. Una idea que parte del historiador Manuel Romero Bejarano, un fan total de Abraham, que pensó en unir en un mismo soporte "a dos pedazos de artistas. La idea es que haya nuevas colaboraciones en un futuro entre ambos y que crezcan respectivamente, uno como pintor y el otro como zapatero".

Unos zapatos inspirados en las viñas jerezanas, así que "se podrían llamar Jerez, que además son para ponérselos y que espero mostrar de nuevo en la tele", asegura el también participante habitual de numerosos concursos televisivos.

Juan Ángel cuenta que lo más complicado de la elaboración ha sido la búsqueda de las tintas especiales para poder pintar los zapatos. "A mí me gusta meterme en todos los fregaos del mundo que sean imaginativos, creativos... Abraham y Manolo me ofrecieron esta oportunidad de pintar estos zapatos, que además tienen una elaboración muy personal y costosa. Primero hice unos ensayos en piel sobre unos retales, ya que aquí no puede haber corrección. Una vez que empiezas tienes que ir muy firme y decidido a lo que vas a hacer. El resultado es precioso y el argumento tiene que ver con las viñas de Jerez, por eso hice unos sarmientos, con unas grecas de movimientos circulares. A mí me parece que han quedado muy vistosos. La idea de mezclar el trabajo de Abraham, que es muy reconocido, con el mío me gustaba".

Abraham Zambrana añade que elaboró los zapatos con una piel especial que se pudiese pintar y luego los recubrió con una cera para protegerlos. "Una iniciativa de Manolo que me encanta y que está expuesta en el escaparate".

Los zapatos permanecerán expuestos en el escaparate de Abraham Zambrana durante al menos un mes, hasta que su dueño los disfrute en sus pies.