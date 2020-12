Horeca advierte de que habrá más cierres a principios de año

Algo más de una semana después de entrar en vigor las nuevas medidas propuestas por la Junta de Andalucía en la hostelería, la situación de los negocios en la ciudad sigue siendo “preocupante”. En el último fin de semana, que ha coincidido con la celebración de la Nochebuena y la Navidad, “la cosa no ha estado mal dentro de lo que tenemos”, asegura Francisco Díaz, representante de Horeca en Jerez.

“Como dice el refrán, a falta de pan, buenas son tortas, y la verdad es que este último fin de semana ha habido movimiento, y la gente, siempre de Jerez porque turismo ni personas de fuera apenas hay, ha venido al centro”, confiesa. No obstante, el fin de semana ha sido algo puntual porque “si te digo lo que he hecho hoy y llevo todo el día...”.

Desde Horeca se advierte de que la situación “es muy complicada para muchos negocios, más que nada porque llevamos muchos meses de pérdidas y el futuro se presenta negro. Y hablo de la hostelería y del comercio local en general. Date cuenta que enero es un mes malo, pero si a eso le añadimos que no habrá festival en febrero, que siempre nos ayuda, ni Semana Santa, imagínate”. De hecho, según Francisco Díaz “ya hay muchos negocios que están pensando cerrar una temporada”.

Por esta razón, y a nivel de bares, desde Horeca se insta al Ayuntamiento “a que se siente con nosotros y veamos si se puede minimizar el pago de las terrazas el próximo año. Creemos que es el momento para cambiar la normativa y ser más flexibles, porque la situación es grave”.

No hay que olvidar que anualmente, un negocio en Jerez suele abonar entre 1.800 y 2.000 euros por contar con una terraza. “Es un dinero y ahora mismo, el Ayuntamiento podía ayudarnos muchos con este tema”.

En esa misma línea se expresa Alfredo Carrasco, miembro también de Horeca. El hostelero jerezano reconoce que “la gente está saliendo” y que “las dos horas de más que nos han dado a las cafeterías nos han venido muy bien”.

Menos positivas son sus palabras al hablar de la supresión del alcohol en este tipo de establecimientos durante dos horas. “A muchas cafeterías está claro que viene mal, porque la gente sale a merendar pero le corta el hecho de poder tomarse una copa larga. Date cuenta que en nuestros negocios no es normal que se pidan dos cafés o dos chocolates, llega un momento en el que la copa larga llega, pero claro al no poder ser, se quedan en la mesa y eso nos está perjudicando”.

“En otros lugares de la provincia me dicen que si no se consume en media hora, se tienen que levantar de la mesa, pero no lo veo justo para los clientes”. Es más, en algunos casos “hay gente que se viene a las ocho o un poco antes y espera para poder tomarse las copas”.

Para Alfredo Carrasco, “la hostelería va con lo justitito y los gastos son los mismos, por eso es una situación complicada”.