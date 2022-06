El Hospital de Jerez niega que se esté incumpliendo el nuevo protocolo covid

En relación a la denuncia de trabajadores del Hospital de Jerez por el incumplimiento del nuevo 'Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2' que entró en vigor el pasado 6 de junio de 2022, desde el Hospital de Jerez se niega que tal incumplimiento se esté produciendo.

Desde el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz explican que tanto en el protocolo establecido por el nuevo procedimiento como en la 'Estrategia de Vigilancia y Control frente a Covid-19 tras la fase aguda de la pandemia' del Ministerio de 3 de junio, se afirma que "las personas que trabajan en áreas asistenciales de centros sanitarios [...] podrán reubicarse en áreas del centro de trabajo calificadas como no vulnerables o realizarán teletrabajo. Si ninguna de estas opciones fuese posible, no acudirán a su centro de trabajo durante los primeros 5 días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico en caso de personas asintomáticas. Pasado este tiempo, y siempre que hayan transcurrido 24 horas tras la desaparición de los síntomas, se realizará una prueba de Ag y si el resultado es negativo podrá volver a incorporarse a su lugar de trabajo".

"En cualquier caso" -continúa-, "a partir del séptimo día desde el inicio de síntomas o desde la prueba positiva en caso de personas asintomáticas, y siempre que el/la profesional esté asintomática o con síntomas residuales, se podrá incorporar a su puesto de trabajo empleando las medidas preventivas necesarias según la valoración del servicio de riesgos laborales".

Es decir, la prueba negativa para la reincorporación en caso de baja laboral sólo será obligatoria siempre que la misma se haga efectiva al quinto o sexto día desde la fecha de inicio de síntomas o de PDIA positiva en asintomáticos. A partir del séptimo día, y si el trabajador no presenta síntomas relevantes, se podrá reincorporar sin necesidad de prueba, manteniendo las precauciones habituales. Esta decisión se fundamenta en la constatación de que las personas con infección leve por SARS-CoV2 presentan un riesgo mínimo de transmisión de la enfermedad en las condiciones citadas.

Además, cabe reseñar que en la gestión conjunta del manejo del Covid-19 de los trabajadores entre el Servicio de Medicina Preventiva y el Servicio de Prevención de Riesgos laborales, el protocolo que se viene aplicando en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz a todos los profesionales es el siguiente:

Una vez que se detecta a un profesional con un PDIA positiva, se evalúa su situación clínica y su lugar y puesto de trabajo, por si fuera posible una reubicación en áreas del centro de trabajo calificadas como no vulnerables. Si no fuera posible dicha reubicación, se procede a tramitar la Incapacidad Temporal por Covid-19 mediante gestión ante la Unidad Médica de Vigilancia de la Incapacidad dependiente de Delegación Territorial de Salud de Cádiz.

El seguimiento a cada profesional se lleva a cabo de forma telefónica verificando la situación clínica de manera estandarizada. En la práctica no se realiza la prueba de antígeno al quinto día, dado que a esa fecha un porcentaje elevado de casos no cumple criterio de 24 horas sin síntomas y que el resultado del antígeno al quinto día es cercano al 100% de positividad según a nuestra experiencia clínica, no presentando rendimiento la realización de dicha prueba ni siendo útil para la toma de decisiones. En cualquier caso, tal como apunta el protocolo, a partir del séptimo día del inicio de síntomas y, si se cumplen los criterios de ausencia o de síntomas residuales se procede al alta sin necesidad de prueba.

Desde el Área de Gestión Sanitaria se subraya que la adaptación local de los documentos del Ministerio se difundió de manera oportuna desde las direcciones asistenciales a todos los cargos intermedios del AGS para el conocimiento de todos los trabajadores.