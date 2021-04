El Hotel Palacio María Luisa abrirá el próximo día 29

El Hotel Palacio María Luisa se unirá el próximo día 29 de abril a los hoteles de la ciudad que han adelantado su apertura con motivo de la celebración en en el circuito de Jerez del Gran Premio de España de motociclismo.

La directora del lujoso establecimiento de la calle Tornería, Almudena Moreno del Camino, ha confirmado este extremo a este medio y ha señalado que “en principio teníamos organizada la reapertura para mediados de mayo, pero la hemos adelantado por la celebración del Gran Premio así como por la inminencia del fin del estado de alarma que esperamos que conlleve un considerable incremento de la movilidad entre territorios”.

En estos días previos, la instalación hotelera vive días de máximo trabajo “para tenerlo todo en perfectas condiciones cuando abramos las puertas”. Labores como limpieza, actualización de cartas en el restaurante T-22 (que abrirá sus puertas también) e inicio de toma de reservas se desarrollan en el hotel. No en vano, en el Hotel Palacio María Luisa “ya tenemos reservas para el Gran Premio”, un evento deportivo de máximo nivel que, como ya publicara este medio, tan sólo traerá a la ciudad a los organizadores, deportistas, equipos, servicios y medios de comunicación. No está previsto que vengan patrocinadores y la organizadora, Dorna, no ha cursado invitaciones VIP's siquiera.

Los rectores del Hotel Palacio María Luisa ya están trabajando igualmente en el exitoso ciclo Food & Music de cara a este verano “el cual tuvo mucho éxito y ojalá nos ayude a olvidar toda la pesadilla que hemos pasado”. Cabe recordar que el Hotel Palacio María Luisa ha estado con las puertas cerradas desde el pasado mes de enero.

En este establecimiento de la calle Tornería trabaja en la actualidad una plantilla de 27 personas.