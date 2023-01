Escasa participación en Jerez en la huelga de médicos de Atención Primaria

Este viernes se ha iniciado una huelga a nivel andaluz entre los médicos de Atención Primaria. El Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP) subraya que "no queremos hacer daño, pero esto es un grito de alerta". A pesar de las importantes reivindicaciones que el colectivo sindical ha puesto sobre la mesa, el seguimiento de la huelga en Jerez ha sido "escasa", aunque en el área sanitaria Jerez-Costa Noroeste el porcentaje sí ha rondado alrededor del 40%.

La huelga médica ha transcurrido en Andalucía sin incidentes conocidos en cuanto a la atención a los pacientes, "de lo cual nos sentimos muy satisfechos". "Como sindicato no tenemos aún una estructura que nos permita recabar de forma exhaustiva los datos de todo el territorio andaluz, pero podemos estimar que el seguimiento puede estar en una horquilla entre el 20 y el 60%, ha sido irregular dependiendo de la provincia, siendo mayor en Cádiz, Málaga, Huelva, Almería, Sevilla, Córdoba y Granada. Los servicios mínimos son muy altos, entre el 40 y el 100%, y ello dificulta el seguimiento".

"Muchos médicos de la Atención Primaria se han ido, están pensando en dejarla o hace mucho que perdieron la esperanza de poder cambiarla, esos no se movilizan. Posiblemente no seamos mayoría aplastante los médicos que queremos luchar por mejorar la situación de la Atención Primaria y nuestras condiciones laborales, pero aún quedamos suficientes que amamos nuestra profesión y nos quedan fuerzas para intentarlo", remarca el sindicato médico.

Uno de los médicos de familia que sí ha secundado la protesta este 20 de enero subraya que "me pongo en huelga por las condiciones en las que estamos y el futuro que nos depara. Ahora mismo estamos sobrepresionados, colapsados con las citas". Este profesional hace hincapié no sólo en la importante responsabilidad de la Administración para solucionar las deficiencias, sino también apela a la responsabilidad del usuario: "Casi un 20% de la gente no va a las citas. Me indigna el abuso que la gente hace de las Urgencias para cosas que no son urgentes. Si se control se hiciera de verdad, mejoraría mucho. Cuando la gente tiene una urgencia se le atiende, pero se ha vilipendiado el término urgencia".

Este médico remarca además que su trabajo va más allá de pasar consulta, "nuestra especialidad es consulta, docencia, investigación y actividad asistencial. Necesitamos hacer salud comunitaria y no podemos, es parte de nuestra especialidad y no nos dejan hacer porque estamos todo el día encajado en una consulta".

La principal de las reivindicaciones del sindicato es poner límite a la insostenible agenda de citas. El Área de Salud de Jerez-Costa Noroeste tendría una presión asistencial media de 38,36 pacientes al día, el cuarto de Andalucía. "Nos dicen que tenemos que atender a 30 y al final de la jornada terminamos atendiendo a 45 o 50 personas, con un tiempo miserable para dedicarle a cada paciente. No son condiciones para ejercer la Medicina”, han sostenido desde la central sindical.