IU denuncia que la Junta cierra los centros de salud por las tardes en pleno aumento de contagios

Izquierda Unida Jerez denuncia que desde el 19 de julio los centros de salud de atención primaria de Jerez permanecerán cerrados en horario de tarde hasta el 31 de agosto, tratándose las Urgencias de Atención Primaria de toda la población únicamente en los centros de José Luis Díez y La Milagrosa asumiendo toda la carga sanitaria de la ciudad.

"En plena pandemia, y con una quinta ola en auge por el incesante incremento de contagios, provocada por el Covid-19, la Junta de Andalucía no tiene mejor plan para afrontar la crisis sanitaria que cerrar por vacaciones los centros de salud de atención primaria", denuncia la formación.

Según IU, "esta medida, que ya se llevó a cabo el pasado verano en todo el territorio andaluz, trajo consecuencias negativas de masificación de pacientes en los servicios de Urgencias, aumentó el índice de enfermos que no son atendidos en la unidad correspondiente a su patología por la reducción de médicos y deterioró considerablemente la calidad de la asistencia recibida". En este sentido, IU Jerez urge a la Junta de Andalucía que, a través de la Consejería de Salud, "busque fórmulas para garantizar la adecuada y necesaria atención primaria a toda la ciudadanía, compatibilizándolo con las vacaciones de los profesionales sanitarios para evitar el colapso sanitario".

Según Violeta Márquez, del grupo municipal de IU, asegura que “no es comprensible que en pleno incremento de contagios, en plena quinta ola del Covid-19, la Junta de Andalucía cierre los centros de salud de Atención Primaria por las tardes durante el verano. No tiene ningún sentido. Desde Izquierda Unida entendemos que es necesario reforzar la Atención Primaria, y no sólo en pandemia. No pueden ser los ciudadanos y las ciudadanas quienes paguen con su salud el ahorro económico en nuestro sistema sanitario que pretende el Gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía".

"La calidad sanitaria, universal y gratuita, debe ser uno de los ejes de cualquier proyecto político. Es algo que ha quedado meridianamente claro con la pandemia del Covid-19”, remarca Márquez, quien añade que por este motivo, IU urge a la Junta de Andalucía a reconsiderar la apertura de los centros de salud de Atención Primaria en la ciudad: “No podemos permitir que para el Gobierno andaluz, sustentado por la ultraderecha, sea más importante el ahorro económico que la salud de todos los andaluces y andaluzas".